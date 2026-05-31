La caja negra libertaria: el entorno de los hermanos Caputo bajo la lupa por el manejo de fondos

Tanto Francisco Caputo, como Santiago, junto a su círculo más íntimo, han elegido registrar sus actividades bajo las categorías de consultoría y asesoramiento.

Para los manuales de riesgo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este rubro representa uno de los mayores dolores de cabeza debido a su extrema dificultad para ser auditado.

A diferencia de la comercialización de un bien físico, el valor de un "asesoramiento estratégico" carece de un precio de referencia en el mercado.

Es técnicamente imposible verificar si una factura de 100 mil dólares responde a un servicio real o si, en realidad, encubre una transferencia de fondos espuria entre partes vinculadas. Esta falta de transparencia convierte a las consultorías en el vector ideal para esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de retornos políticos; precisamente el casillero en el que opera el entorno de los Caputo.

Sin embargo, su perfil fiscal dio un giro radical en julio de 2024: se inscribió en la AFIP bajo los rubros de asesoramiento y gestión, al tiempo que comenzó a figurar en la ANSES como empleado de Camalu SA, una firma agropecuaria.

En la práctica, el entramado político y empresarial lo señala como el verdadero coordinador de la Fundación Faro —el think tank libertario ubicado en el microcentro porteño— y como uno de los máximos responsables de la recaudación de aportes para La Libertad Avanza en este 2026.

Los números que no cierran: Créditos VIP y la sombra de una docente

El esquema financiero familiar suma un capítulo desconcertante a través de María Agustina Espina, esposa de Francisco. Espina ha logrado sostener líneas de crédito de hasta 17 millones de pesos durante 24 meses consecutivos en situación totalmente normal, sin registrar moras ni atrasos.

Lo llamativo es que su único antecedente laboral registrado es como docente de nivel inicial en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no figura en registros abiertos como proveedora del Estado ni como socia de empresas de envergadura.

La sincronización de los movimientos económicos familiares enciende las alarmas:

Julio de 2024 : El mismo mes en que Francisco Caputo modifica su situación en la AFIP, el saldo de deuda bancaria de su esposa casi se duplica en apenas 30 días, saltando de 3,9 a 8,5 millones de pesos .

El perfil crediticio: El sistema financiero exige ingresos mensuales estables y sumamente altos para otorgar y mantener ese nivel de endeudamiento, pero las actividades formales declaradas por Espina están a años luz de justificarlos.

La operación sospechosa que sacude al poder

El patrón de opacidad económica se completa con el propio Santiago Caputo. El estratega de la Casa Rosada figura legalmente como monotributista y aparece como el único empleado registrado de Zefico SA, una sociedad que pertenece al empresario Pablo Costa, el mismo entorno de negocios donde se mueve su hermano Francisco.

A pesar de esta modesta ficha laboral, Santiago ejerce una influencia fáctica colosal sobre los organismos de control, la inteligencia estatal y la recaudación, todo esto sin estar obligado a presentar la declaración jurada patrimonial detallada que se le exige a cualquier ministro o secretario de Estado.

En agosto de 2025, la UIF recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre Zefico SA por el ingreso de 800 mil dólares divididos en dos transferencias electrónicas.

Si bien las pruebas disponibles en los registros no permiten afirmar de manera categórica la comisión de un delito, la acumulación de alertas técnicas es lo suficientemente contundente como para que los organismos antilavado pongan la lupa sobre la ruta del dinero que alimenta al clan Caputo.

Las alertas de la ruta del dinero Caputo