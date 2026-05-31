La postal parece difícil de asimilar hoy. Allí coincidieron representantes del PRO, cierto mandatario de Catamarca y alfiles de Javier Milei. (Una verdadera ensalada rusa). Buscaron atraer fondos para infraestructura urbana.

El epicentro fue Shanghái, polo financiero por excelencia en China. Aterrizó Pablo Petrecca, senador bonaerense alineado con Mauricio Macri, sonando como candidato provincial para 2027. Nadie imaginaba verlo junto a peronistas.

Nuestra comitiva sumó presencias sumamente llamativas. Destacó Sabino Vaca Narvaja, exembajador durante el mandato de Alberto Fernández. Dicho politólogo egresado en la Universidad Nacional de Lanús resulta ser descendiente del famoso dirigente montonero.

Su historia personal tiene aristas crudas. Fernando Vaca Narvaja comandó Montoneros, debiendo exiliarse rumbo hacia Cuba. Allá aquel niño creció, volviéndose fanático del té oriental para forjar vínculos estrechos con agrupaciones populares locales.

¿Cómo llegaron todos estos actores al mismo viaje? Raúl Jalil también integró este contingente, mostrando pragmatismo puro. Se sabe que dicho líder justicialista suele dialogar fluido entre diferentes sectores nacionales sin prejuicios.

Tecnología urbana cerrando viejas grietas

Más allá de cualquier diferencia ideológica, buscaron innovación. Visitaron empresas especializadas en automatización y servicios inteligentes aplicados sobre grandes urbes. La idea central apuntó a conocer sistemas para gestionar agua eficientemente.

Aquel gigante asiático ostenta desarrollos admirables. Lograron implementar Inteligencia artificial midiendo consumos domiciliarios mediante un monitoreo digital constante. Dichos adelantos seducen enormemente a mandatarios ansiosos por modernizar sus propios territorios rápidamente.

Tampoco dejaron pasar las innovaciones sobre transporte. Aquellas megaurbes chinas consiguieron sincronizar semáforos o flujos vehiculares utilizando redes neuronales. Esos sistemas podrían resolver los crónicos embotellamientos que padecemos nosotros diariamente.

Nuestra representación diplomática actual estuvo muy activa. Allí operó Marcelo Gabriel Suárez Salvia, vigente embajador argentino designado bajo esta administración. También acompañó Luciano Tanto Clément, cónsul radicado permanentemente en esa jurisdicción extranjera.

Completó la mesa otra figura clave. Ignacio Lamothe encabezó al Consejo Federal de Inversiones durante este periplo. Ellos aportaron soporte técnico institucional buscando garantizar futuros acuerdos bilaterales exitosos.

Gestión real frente a disputas

Aquella declaración del hombre macrista resonó fuerte. "Las ciudades o provincias sin apertura al mundo quedarán relegadas", aseveró firmemente. Comprendió rápidamente que cerrarse por dogmatismos atrasa cualquier progreso en nuestras comunidades.

Verlos compartiendo agenda expone otra dinámica. Mientras internamente sobran peleas mediáticas cotidianas, afuera convivieron pacíficamente referentes totalmente enfrentados. Pareciera que los negocios internacionales logran apaciguar cualquier chispazo partidario existente.

Semejante travesía desafía todas las lógicas grieteras nacionales. Cuesta imaginar a un albertista empedernido sonriendo junto cierto delegado libertario. Sin embargo, el pragmatismo oriental consiguió diluir esas rencillas vernáculas tan absurdas.

Aterrizar en tamaña superpotencia cambia ciertas perspectivas. Caminar por calles automatizadas deslumbra a cualquier administrador público sudamericano. Esa inmensidad tecnológica hace lucir ridículas nuestras eternas discusiones sobre cuestiones minúsculas.

Queda clara una lectura contundente. La diplomacia comercial exige madurez extrema para atraer capitales foráneos urgentes. Ojalá copien semejante apertura mental cuando debatan leyes fundamentales aquí, pisando suelo de Argentina.

Finalmente, nuestra comitiva regresó con carpetas repletas. ¿Aplicarán algo de lo aprendido o será solo otro viaje improductivo? El votante común exige soluciones rápidas, aborreciendo simples postales exóticas.