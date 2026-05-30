El plan de Milei con Peter Thiel, la CIA y el Mossad para pintar Argentina de violeta a puro espionaje y Big Data.

Para entender la política vernácula hay que mirar más allá de la General Paz. ¿Cómo se preparan los armados electorales para las próximas batallas en las urnas? El ecosistema de Javier Milei acaba de sumar un refuerzo impensado y sumamente pesado. El círculo rojo comenta en voz baja la llegada al país de agentes secretos vinculados a la CIA y al Mossad.

La información revela que estos operadores arribaron a la Argentina con un objetivo táctico claro. Vienen a blindar estratégicamente al oficialismo de cara a las Elecciones 2027. Esta movida coincide con un informe reciente y explosivo del diario The New York Times publicado el jueves 28 de mayo 2026. La publicación estadounidense destapó el desembarco definitivo del magnate Peter Thiel en nuestro territorio.

El multimillonario dueño de Palantir Technologies decidió mudar temporalmente a toda su familia a Buenos Aires. La empresa en cuestión es una verdadera bestia del análisis de información a gran escala, la más grande y poderosa del mundo por mucha distancia sobre las demás. Sus servicios son contratados por diferentes administraciones gubernamentales y ejércitos alrededor del globo para procesar datos confidenciales. El cofundador de PayPal no vino de vacaciones al país, está clarísimo.

Thiel compró una mansión espectacular en Barrio Parque, el enclave más exclusivo que tiene la Capital Federal. Fiel a su estilo excéntrico, este cruzado contra el progresismo global anotó a sus hijos en colegios privados locales. La vida porteña del empresario ya lo mostró en las tribunas del estadio Monumental mirando el superclásico entre River Plate y Boca Juniors. También compitió recientemente en un torneo de ajedrez dentro de un pequeño club del barrio porteño de Almagro.

Cenas vip y algoritmos del poder

El nivel de los contactos que tejió este titán tecnológico asusta a la oposición tradicional. Según trascendidos periodísticos, el inversor cenó en la casa de Federico Sturzenegger y almorzó con el inefable Santiago Caputo. Estas cumbres cerradas con funcionarios de primera línea confirman que su presencia esconde un acuerdo profundo. También mantuvo largas reuniones con Luis Caputo y el mismísimo presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Fuentes muy cercanas a la sede gubernamental admiten que la infraestructura tecnológica podría potenciar enormemente la gestión estatal. La asistencia extranjera se enfocará de lleno en el diseño de las campañas venideras. Se busca aplicar sistemas de big data para perfilar votantes con una precisión quirúrgica jamás vista en todo el mundo. A esto se suma el control férreo contra posibles ciberataques organizados desde el exterior.

El desembarco de estos analistas consolida definitivamente la actual postura geopolítica del gobierno nacional. Javier Milei exhibe sin tapujos su alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Esta alianza trasciende los simples discursos diplomáticos para traducirse en logística electoral pura y dura. Nadie en la mesa chica libertaria quiere dejar fisuras cibernéticas que puedan aprovechar potencias rivales.

Refugios orientales y seguridad total

El miedo a un conflicto bélico mundial llevó a Peter Thiel a buscar tierras más pacíficas lejos del peligroso hemisferio norte. The New York Times aseguró que también adquirió lotes en Punta del Este dentro de la vecina República Oriental del Uruguay. Los rumores indican que allí planea construir un búnker subterráneo para protegerse ante cualquier eventual desastre nuclear. Una visión apocalíptica que encaja perfecto con la retórica de la conducción oficial.

La inteligencia externa jugará un rol silencioso pero determinante para custodiar el proyecto anarcocapitalista a largo plazo. El asesoramiento foráneo incluirá protección contra interferencias maliciosas y operaciones de desinformación masiva. Las herramientas analíticas procesarán el humor social en tiempo real para ajustar rápidamente la comunicación presidencial. Atrás quedarán definitivamente las viejas épocas de los punteros peronistas repartiendo boletas en el barro del conurbano.

“El sistema institucional crujió con la llegada de semejante artillería digital”, confió un viejo armador del congreso nacional. Hoy la disputa sangrienta por el poder real se define en los servidores y las matrices de comportamiento ciudadano. Quien tenga los algoritmos más afilados se quedará con el control absoluto del país. El león parece haber encontrado al domador de datos perfecto para garantizar su ansiada continuidad ejecutiva.

A continuación te ofrecemos un resumen de la nota de The New York Times, que también podrás leer completa completa en clickeando sobre el próximo título.

La llegada de Peter Thiel a Buenos Aires dejó de ser una visita discreta de negocios para convertirse en una señal política, económica y cultural de alto impacto. El multimillonario tecnológico, cofundador de PayPal, presidente de Thiel Capital y figura clave detrás de Palantir, trasladó temporalmente a su familia a la Argentina, compró una mansión en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad y comenzó a moverse cerca del gobierno de Javier Milei.

Según reveló The New York Times en un extenso artículo publicado el jueves 28 de mayo 2026, Thiel pasó los últimos dos meses en Buenos Aires, mantuvo reuniones con el Presidente y funcionarios nacionales, inscribió a sus hijas en una escuela local y empezó a mirar a la Argentina como una posible jurisdicción de resguardo frente al escenario político, tributario y geopolítico de Estados Unidos.

El dato más llamativo es que Thiel no estaría simplemente de paso. Personas familiarizadas con sus movimientos indicaron que el empresario considera a la Argentina como un nuevo “plan B”, en línea con una estrategia que ya desplegó en otros países. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía de Nueva Zelanda en 2011 y también solicitó pasaporte en Malta.

La mudanza se explica, en parte, por su preocupación ante el rumbo de Estados Unidos y, en especial, de California, donde se analiza una iniciativa que podría imponer un fuerte gravamen a los multimillonarios. En ese contexto, Buenos Aires aparece para Thiel como un refugio posible: lejos de los conflictos del hemisferio norte, con una elite política afín y con un gobierno que comparte buena parte de su visión libertaria.

La sintonía con Milei es uno de los ejes centrales del desembarco. El Presidente recibió a Thiel en Casa Rosada el jueves 23 de abril 2026, acompañado por el canciller Pablo Quirno. También participaron Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital, y Matías Van Thienen, socio de Founders Fund. El propio Milei calificó el encuentro como “maravilloso” y dijo que conversaron sobre impuestos, liberalismo, anarcocapitalismo, agronegocios y la necesidad de sostener una batalla cultural de largo plazo.

Thiel, de 58 años, también habría organizado una cena con empresarios locales en la que habló de uno de sus temas recurrentes: el anticristo. Ese costado apocalíptico aparece en la nota como parte de una mirada más amplia del magnate, que desde hace años advierte sobre escenarios extremos como una guerra nuclear o un descontrol de la inteligencia artificial.

La Argentina, pese a su inestabilidad económica histórica, ofrece para este tipo de fortunas una ventaja concreta: opcionalidad. No se trata necesariamente de abandonar Estados Unidos, sino de sumar una puerta de salida, un territorio alternativo y una plataforma política compatible con sus intereses. En esa lógica, Argentina funciona como refugio ideológico, financiero y estratégico.

El movimiento se completa con la compra de una mansión en Palermo Chico, valuada en torno a los 12 millones de dólares según reportes inmobiliarios citados por medios internacionales. Además, se informó que Thiel también adquirió tierras cerca de Punta del Este, Uruguay, lo que refuerza la idea de una estrategia regional más amplia en el Cono Sur.

Por ahora, no está claro si el empresario aceptaría una eventual residencia permanente o ciudadanía argentina, aunque el Gobierno habría evaluado esa posibilidad. Lo que sí quedó expuesto es que la llegada de Thiel no es un episodio menor: involucra al mundo tecnológico, a la elite libertaria global, al poder político argentino y a la disputa por atraer capitales en un país que Milei busca presentar como laboratorio mundial de desregulación.

En definitiva, el caso Thiel condensa varias capas de sentido: el escape de los multimillonarios frente a nuevos impuestos, el atractivo internacional que Milei despierta en sectores de la derecha tecnológica, el interés por recursos estratégicos argentinos y la pregunta de fondo sobre qué tipo de inversiones, influencia y poder real pueden llegar detrás de una mudanza que, a simple vista, parece personal, pero que tiene una fuerte lectura política.