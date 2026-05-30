La Provincia imputa a Mercado Libre por contratos abusivos con una multa de $1.800 millones

El gigante del comercio electrónico y las finanzas digitales, liderado por el empresario Marcos Galperín, quedó contra las cuerdas: tiene un plazo perentorio para cambiar sus términos y condiciones o enfrentar una sanción económica que marca un récord absoluto para el distrito.

La imputación bonaerense no nació de un conflicto aislado, sino de una exhaustiva fiscalización técnica sobre las condiciones generales de uso del ecosistema y los contratos de préstamos personales de Mercado Pago.

Según la autoridad de aplicación, la firma infringe de manera flagrante el artículo 37 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, consagrando un desequilibrio absoluto que desprotege a los usuarios frente al poder de la corporación.

Los ítems observados por la Provincia exponen los abusos contractuales más comunes que el gigante tecnológico imponía de manera sistemática:

Tarifas a ciegas y aceptación obligatoria : Indeterminación en el cobro de tarifas y la imposición de una aceptación tácita cada vez que la empresa decide modificar los contratos.

Lavada de manos técnica : El traslado de responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de su cuenta y la exoneración anticipada de la firma ante cualquier tipo de falla técnica del sistema.

Manotazo a cuentas ajenas : Cláusulas de compensación entre cuentas y la polémica atribución de realizar débitos sobre cuentas de terceros totalmente ajenos al contrato original.

Inmunidad corporativa : Una cláusula de indemnidad a favor del proveedor y la exención de responsabilidad civil y penal de manera anticipada.

Castigo por adelantado : La caducidad automática de los plazos ante la presunción de un incumplimiento futuro e indeterminado por parte del cliente.

Justicia a medida: La fijación de una jurisdicción legal exclusiva, obligando al consumidor bonaerense a litigar donde a la empresa le conviene, perjudicando su derecho de defensa.

El podio de los reclamos y el ultimátum económico

Aunque la actuación provincial se inició de oficio tras revisar los papeles, el comunicado oficial no esquiva la realidad del humor social.

Mercado Libre se ha consolidado formalmente como la empresa que lidera el podio de la bronca en la Provincia, acumulando la escandalosa cifra de 2.396 denuncias individuales tan solo en los primeros cuatro meses de este 2026.

Mercado Libre cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito.

Para evitar la penalización, la empresa tiene una sola salida: formular una propuesta concreta de adecuación, modificación o supresión total de las cláusulas abusivas señaladas.

En caso de que el equipo legal de Galperín decida redoblar la apuesta y rechazar la intimación, la Provincia de Buenos Aires ya tiene lista la lapicera para aplicar una multa que podría ascender hasta los $1.815.000.000.

Desde el Ejecutivo bonaerense recordaron que esta medida forma parte de las políticas activas de protección al ciudadano y recordaron que, ante cualquier abuso, los usuarios pueden denunciar llamando a la línea 148 o vía mail a [email protected].

Radiografía del conflicto con Mercado Libre