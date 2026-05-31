La Plata: la localidad de Arana festejó su 139° aniversario con una gran fiesta

La localidad de Arana festejó este sábado su 139° aniversario con espectáculos para toda la familia, exhibiciones y bandas en vivo en Plaza El Recreo. Además, quienes se acercaron pudieron realizar trámites y recibir información y asesoramiento en el marco del programa municipal “Nos vemos en el barrio”.

“Queremos seguir acompañando el crecimiento y desarrollo de Arana, acercando servicios, promoviendo la cultura y fortaleciendo el vínculo con los vecinos y las instituciones de la localidad”, destacó el intendente Julio Alak al participar de la propuesta.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la ejecución de obras con fondos propios en Arana y remarcó: "Pudimos inaugurar la calle 637 y darle conectividad a la zona de La Armonía con una intervención de 6 kilómetros que hicimos, ya que los niños habían dejado de ir al jardín porque los accesos estaban rotos". Asimismo, Alak anticipó que cerca de fin de año "van a comenzar obras de repavimentación integral y también vamos a hacer la 132 bis".

Cabe destacar que la celebración se desarrolló desde el mediodía y contó con la presentación de Circo Mil Rutas, el show de Facundo Pistone, una exhibición de freestyle y la música en vivo de La Chabomba, Sacha Herencia y la Orquesta Escuela de La Plata.

A partir de las 16:00, además, se desarrolló el tradicional acto protocolar, que finalizó con una canción interpretada por la Orquesta Escuela, en tanto que el cierre del festejo estuvo a cargo de Serenos Navegantes.

En paralelo a la celebración, de 13:00 a 17:00 los vecinos de la localidad pudieron acceder a servicios, realizar trámites y recibir información, asesoramiento y acompañamiento en el marco del programa municipal “Nos vemos en el barrio”.

En ese contexto, tuvieron la posibilidad de obtener la tarjeta SUBE, concretar gestiones consulares, realizar consultas ante la Agencia Platense de Recaudación y Defensa del Consumidor, cortarse el pelo de manera gratuita con la Fundación Argentina de Barberos Solidarios y acercarse a espacios de orientación e información sobre adicciones con participación de Cruz Roja y Fundación Makom.

Del mismo modo, se brindó asesoramiento sobre personería jurídica, violencia de género, regularización dominial, derechos de personas migrantes e inquilinos; e información sobre el Plan FinEs 2026, los centros de formación profesional y el listado 2027 del Consejo Escolar.

Finalmente, la iniciativa acercó propuestas vinculadas al desarrollo comunitario, como el registro de unidades productivas locales, huertas comunitarias, reciclado, voluntariado social, asistencia del equipo de seguridad comunitaria y campañas de concientización sobre estafas digitales.

Participaron del encuentro el secretario general de la Municipalidad, Norberto Gómez; el secretario de Coordinación Municipal, Luis Arias; el subsecretario de Centros Comunales, Lucio Denappole; y la delegada Lorena Di Matteo.