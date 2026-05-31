Alak y Víctor Hugo Morales homenajearon a Maradona a 40 años del “Gol del Siglo”

El intendente Julio Alak participó este sábado del homenaje impulsado por la Municipalidad de La Plata para conmemorar los 40 años del histórico “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona, en una emotiva jornada que reunió deporte, cultura, memoria y solidaridad en el Salón Dorado del Palacio Comunal.





Organizada por la Subsecretaría de Deportes junto al proyecto solidario “Las 10 del 10”, la propuesta contó con destacadas reflexiones del relator y periodista Víctor Hugo Morales y del exarquero campeón del mundo Luis Islas, quienes participaron de un conversatorio acompañado por invitados especiales vinculados al universo maradoniano.



“Esta ciudad ha estado vinculada al fútbol toda su historia, pero durante los últimos 40 años ha estado marcada por el relato de Víctor Hugo, ese relato que nos ha inspirado y emocionado en cada gol y en cada jugada, con reflexiones mágicas que perduran en el pueblo argentino", sostuvo Alak, y destacó: "Hoy evocamos a Diego Maradona y ese gol que quedó inmortalizado en nuestra mente con las pinceladas de literatura de Víctor Hugo Morales y su relato que lo acompañaron”.



Por su parte, Víctor Hugo Morales valoró: "Estoy agradecido por este homenaje en la ciudad de La Plata, donde le han puesto tanto amor", y reflexionó: "Maradona es un símbolo, dejó atrás la condición de mejor futbolista del mundo y se encumbró por encima de sí mismo; es un mito, es religioso".



Asimismo, el relator y periodista afirmó: "Ese 22 de junio de 1986, en el momento en el que Diego protagonizó esa jugada, fue el instante más perfecto de la Argentina en su historia y nos lo dió Maradona".





En el marco de la propuesta, grandes y chicos recorrieron una muestra gráfica y artística con fotografías, ilustraciones y objetos dedicados a la leyenda argentina, participaron de intervenciones artísticas sobre remeras y pilusos y disfrutaron de stands de libros y revistas temáticas y de una exposición fotográfica sobre el último período del astro en La Plata.



La jornada finalizó con presentaciones musicales a cargo de Leonardo Pastore, Blues Motel, Vuelve el Tango (ex Guardia Hereje) y Cucuza Castiello y tuvo un fuerte componente solidario, ya que el ingreso consistió en la donación de kits escolares destinados a la Escuela N°63 de Villa Fiorito y al Hospital Eva Perón, instituciones emblemáticas de la vida de Maradona.





Cabe destacar que, en el marco del homenaje, el Concejo Deliberante declaró de interés cultural, social y comunitario la jornada que tuvo lugar este sábado. Además, el intendente Alak le entregó a Víctor Hugo Morales la distinción de "Huésped de Honor" de la ciudad, en reconocimiento a su vasta trayectoria en el ámbito del periodismo y la cultura, como también "por su invaluable aporte a la memoria deportiva y solidaria en nuestro país".



Participaron de la iniciativa el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; el secretario de Gobierno, Guillermo Cara; el secretario General, Norberto Gómez; el asesor general de la Comuna, Jorge Lescano; el subsecretario de Deportes del Municipio, Ángel Cerisola; y el director General de Deportes de la Municipalidad de La Plata, Leandro Tarabini; entre otras autoridades presentes.