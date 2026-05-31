Seguridad digital: las recomendaciones de la Municipalidad de La Plata para prevenir estafas

La Municipalidad de La Plata brindó recomendaciones para optimizar la seguridad de las cuentas bancarias y billeteras virtuales y alertar a los usuarios sobre los mecanismos más utilizados para realizar estafas.

Según se indicó, los códigos, claves y contraseñas son privados, le pertenecen solo al titular de la cuenta y ningún banco u organismo oficial los pedirá por teléfono, WhatsApp o mail.

Además, se aconseja usar contraseñas diferentes para cada cuenta y activar la "Verificación en dos pasos" en WhatsApp y otras redes sociales.

Del mismo modo, desde el Municipio se señaló que el usuario no debe confiar en ninguna persona que se comunique con él y que saber su nombre, dirección o número de DNI no garantiza que esta sea quien dice ser.

En el mismo sentido, se aclaró que nunca se deben enviar videos ni fotos del DNI ni descargar ninguna aplicación a pedido de terceros que dicen querer ayudar, dado que a través de la herramienta pueden controlar su celular.

A su vez, se recordó que las cuentas bancarias o billeteras virtuales pueden ser usadas por terceros para pedir créditos y generarle una deuda al titular, aunque no tengan dinero.

En esta línea, desde la Comuna se les recomendó a los usuarios desconfiar cuando les dicen que el trámite o beneficio “vence hoy”, les piden que vayan a un cajero automático mientras hablan por teléfono, les ofrecen ayuda para "actualizar datos" que ya deberían tener y/o les piden realizar transferencias para ayudar a un familiar o amigo.

Finalmente, ante una comunicación sospechosa, aunque parezca urgente o importante, se aconseja mantener la calma, cortar la llamada inmediatamente, consultar con alguien de confianza o llamar al equipo de Asistencia a la Víctima al 221 6171739 antes de hacer cualquier movimiento y pedir asesoramiento.