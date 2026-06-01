Con el agua al cuello: Los bomberos denuncian que Nación les pisa más de $53.000 millones

La reunión, comandada por el diputado Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), funcionó como una catarsis de números y necesidades.

Ariel Vicario, titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, desmenuzó la millonaria caja que el Estado nacional percibe a través de un impuesto específico pero que no está llegando a los cuarteles conforme lo dicta la Ley 25.054.

El escenario financiero actual expone un marcado desfasaje:

Concepto de Recaudación / Presupuesto Monto Estimado Estado del Fondo Presupuesto asignado para 2026 (Res. 91/2026) $129.000 millones Vigente para el año en curso. Total recaudado por el Estado nacional $97.000 millones Fondos ya percibidos por el Estado. Fondos efectivamente distribuidos $43.000 a $44.000 millones Entregados a las federaciones. Remanente "pisado" por el Gobierno $53.000 a $54.000 millones Pendiente de distribución urgente.

Este remanente acumulado incluye saldos no distribuidos de la segunda mitad de 2025 y lo recaudado en el primer trimestre de 2026.

Para Osvaldo Lori, de la Federación de la provincia de Buenos Aires, la situación genera una "muchísima preocupación respecto al tema del subsidio", recordando que los bomberos pasaron de ser "esenciales a estratégicos" como auxiliares de la salud, y que hoy la falta de recursos golpea directamente el cuidado de las vidas y bienes de los ciudadanos.

Ante la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, los profesionales denunciaron que el Gobierno nacional mantiene retenidos miles de millones de pesos ya recaudados, lo que paraliza la compra de equipamiento y pone en riesgo un servicio clave que este año cumple 142 años de historia comunitaria.

El laberinto aduanero y el freno de ARCA

Más allá de los fondos demorados, el mayor dolor de cabeza de los bomberos pasa por el equipamiento tecnológico. Daniel Joaquín Vicente, secretario General del Consejo Nacional, reveló un dato insólito sobre los costos que afronta el sector: un vehículo de emergencia fabricado en el país hoy cuesta unos $500 millones, mientras que unidades usadas importadas de última generación en el exterior valen apenas una tercera parte.

Sin embargo, las trabas oficiales que arrastran desde diciembre de 2023 los obligan a transitar caminos con intermediarios que encarecen todo el proceso.

Por este motivo, le exigieron un acompañamiento directo a los legisladores para que ARCA (el organismo recaudador nacional) les permita pagar de forma directa las unidades compradas afuera mediante factura proforma.

"Lo que nos preocupa es que existen recaudados 97 mil millones de pesos, de los cuales se han distribuido 43 o 44 mil millones y existen 53 o 54 mil millones a distribuir".

Al cierre de la jornada, el diputado Rauschenberger confirmó que la Comisión tomó nota de una abultada agenda de reclamos para presionar al Poder Ejecutivo.

Entre los puntos principales se destacan la agilización para la devolución directa del IVA, la flexibilización de los corredores viales, la quita de trabas a las importaciones y, fundamentalmente, la respuesta a los pedidos de informe presentados ante el jefe de Gabinete sobre el destino de los miles de millones que siguen durmiendo en las arcas del Estado mientras los cuarteles operan al límite.

Las claves de la crisis de los bomberos