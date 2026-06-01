Guerra de trolls y likes: Iñaki, y su novia borracha Eugenia, regresaron con Javier Milei y Karina

Para entender el regreso de Iñaki Gutiérrez hay que remontarse a su salida de los primeros planos de la Casa Rosada.

Él y su pareja, Eugenia Rolón, supieron timonear las cuentas oficiales del Gobierno en los albores de la gestión, pero debieron dar un paso al costado acorralados por las críticas internas.

El reproche principal era el uso de los canales del Estado para autopromocionar sus perfiles personales, una práctica que generaba ruidos en el oficialismo.

La estocada final llegó durante el verano en la Costa Atlántica, cuando Rolón protagonizó un polémico episodio en Mar de Ajó al dar positivo en un control de alcoholemia, lo que derivó en la retención de su licencia de conducir y un escándalo mediático que obligó a ambos a refugiarse en las sombras.

Sin embargo, en el universo de Javier Milei el afecto personal suele ganarle a los manuales de crisis. Quienes caminan los pasillos de la residencia de Olivos aseguran que el canal entre el Presidente e Iñaki jamás se cortó.

El joven mantiene un acceso fluido a la intimidad presidencial que ya se querrían ministros del Gabinete, un beneficio exclusivo que quedó ratificado con la foto que el propio Milei subió para celebrar su reaparición en el día de su cumpleaños.

La foto, difundida por el propio mandatario, no es un simple saludo de cumpleaños: marca el regreso formal de Iñaki a la mesa de decisiones de la comunicación oficial, esta vez como una pieza clave del "karinismo" para restarle influencia al ala digital que comanda el influyente asesor Santiago Caputo.

Karinismo vs. Caputismo: La batalla por el algoritmo

El retorno de Gutiérrez no es inocente. Fuentes del espacio libertario confirman que el influencer desembarcó con un objetivo nítido: alinearse bajo el ala política de Karina Milei para balancear el enorme poder que Santiago Caputo ejerce sobre el aparato digital del Gobierno, conocido como "Las Fuerzas del Cielo".

Esta guerra fría por el control de la comunicación oficial divide aguas:

El eje de Olivos (Karinismo) : Integrado por la secretaria general de la Presidencia, el cineasta oficial Santiago Oría y ahora el propio Iñaki Gutiérrez, enfocado en una comunicación más institucional, visual y de plataformas modernas como TikTok.

El búnker del Microcentro (Caputismo): Referenciado en Santiago Caputo y la estructura combativa de la red social X (antes Twitter), caracterizada por el hostigamiento a la oposición y un perfil ideológico más duro y confrontativo.

"Gutiérrez comenzó a acercarse al espacio político alineado con Karina Milei, en medio de las tensiones internas con el armado digital vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo".

La tregua en el oficialismo digital está rota. En las últimas semanas, los canales subterráneos de Las Fuerzas del Cielo se poblaron de críticas, ironías y apodos cruzados destinados a limar la credibilidad de los operadores comunicacionales del karinismo.

Con la vuelta de Iñaki a la primera línea del ecosistema digital, la botonera de las redes sociales se convierte en el principal botín de una interna gubernamental que promete sumar capítulos cada vez más encarnizados.

Los puntos clave del regreso de Iñaki