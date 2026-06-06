Intendentes y militantes camporistas montaron un circo con el "Vamos a Volver" en la casa de CFK donde cumple su arresto domiciliario

Mediante un sofisticado juego de luces y mapping, militantes de La Cámpora proyectaron la fachada de la Casa Rosada sobre el frente del edificio para simular que la exmandataria salía a hablarle al pueblo desde el balcón gubernamental, mientras cumple su pena por corrupción.

El próximo 17 de junio se cumplirá exactamente un año desde que la exvicepresidenta comenzara a cumplir prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José.

Lejos de la solemnidad que amerita una condena penal ratificada por la máxima autoridad judicial del país, el entorno de la exmandataria montó un show visual ideado y ejecutado por el intendente de Hurlingham, el camporista Damián Selci.

Selci movilizó a decenas de militantes de la Zona Oeste del conurbano hasta las puertas del domicilio de Constitución para desplegar la producción audiovisual.

Con potentes proyectores, convirtieron las paredes del edificio residencial en una réplica de la Casa de Gobierno. La ilusión se completó cuando Cristina Kirchner se asomó al balcón para saludar.

Flanqueada por la proyección de la Casa Rosada, la exjefa de Estado saludó a una tribuna que agitaba globos azules, carteles que alegaban su "inocencia" y el clásico cántico "Vamos a volver".

El propio intendente se jactó del despliegue en sus redes sociales: “De Hurlingham a San José. De San José a la Casa Rosada... Hurlingham siempre con Cristina”.

Un año entre rejas domiciliarias y la agenda de la resistencia

La manifestación de este inicio de junio no es un hecho aislado, sino el puntapié de una fuerte contraofensiva militante para instalar el relato de que la expresidenta se encuentra "injustamente detenida".

Apenas unos días antes, el pasado 25 de mayo, Cristina también se había asomado al balcón para capitalizar el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, utilizándolo como plataforma para lanzar consignas directas: "Liberar a Cristina para liberar la Patria".

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y ratificó así la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos.

Cabe recordar que el encierro de la líder kirchnerista fue dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) —bajo la firma de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— tras el histórico fallo de la Corte.

Desde ese momento, la esquina de San José se convirtió en el santuario de la resistencia K.

Los dirigentes más cercanos ya planifican una escalada de presión pública: durante todo el mes de junio se realizarán actos frente a su ventana y ya preparan una gran movilización masiva desde Parque Lezama para el próximo 20 de junio, Día de la Bandera, con la que buscarán redoblar la presión social sobre la justicia.

Las claves del "show" de La Cámpora en Constitución