¡Motosierra para los laburantes, hipotecas VIP para la casta!: créditos millonarios del Banco Nación que salpica al entorno de Milei y Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado en televisión que los créditos otorgados a funcionarios no representaban "ni el 0,2%" (unos 50 casos aislados).

Sin embargo, los documentos oficiales del propio Banco Nación lo desmienten de forma categórica: la entidad otorgó la escandalosa cifra de 1.120 créditos hipotecarios VIP a Personas Expuestas Políticamente (PEP), tras haber modificado en las sombras la normativa interna para beneficiar a la crema del poder libertario y judicial.

La investigación periodística revela un dato de extrema gravedad institucional: hasta fines de 2023, los funcionarios políticos tenían vedado el acceso a estas líneas de crédito con tasas reales ultra-preferenciales.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la gestión de La Libertad Avanza en el Banco Nación implementó la Modificación de la Normativa 802, un traje a medida legal por el cual se incorporó explícitamente como sujetos alcanzados a los "funcionarios de cargos políticos designados por resolución o electivos".

El resultado de esta ventanilla exclusiva fue brutal. De un universo total de 25.000 créditos hipotecarios otorgados por la banca pública, 1.120 fueron direccionados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), un estatus que, según la Unidad de Información Financiera (UIF), comprende a ministros, legisladores, jueces y sus familiares directos.

Mientras la mediana de un crédito para cualquier ciudadano de a pie se ubicaba en torno a los 100 millones de pesos, los funcionarios oficialistas se alzaron con montos hasta cinco veces superiores.

El "Top Five" de la casta hipotecada: Los nombres del escándalo

El peinado de bases de datos del Banco Central y del Banco Nación arrojó una constante: de los únicos seis créditos otorgados en todo el país por montos superiores a los 500 millones de pesos, la mitad se los llevaron altos cargos del Poder Ejecutivo.

Funcionario / Cargo Monto del Crédito Observaciones / Datos de color Pedro Inchauspe (Director del BCRA) $510 millones Récord absoluto del banco oficial. Carolina Olivera (Titular de Gestión de UGL del PAMI) $500 millones Controla las delegaciones del PAMI en todo el país. Leandro Masachesi (Exfuncionario de Capital Humano) $420 millones Expulsado por Sandra Pettovello tras descubrirse el caso. Felipe Núñez (Asesor estrella de Luis Caputo) $373 millones Además cobra caja como director del BICE. Federico Furiace (Secretario de Finanzas) $367 millones Iba por su tercera vivienda. Cobra sueldo por Aeropuertos Argentina. Sharif Menem (Secretario privado - 24 años) $357 millones Sobrino de Martín Menem. Su hermana menor también sacó uno. Santiago Santurio (Diputado Nacional de LLA) $340 millones Espada legislativa del oficialismo en el Congreso.

La impudicia de los montos generó fuertes cruces en los ministerios. Trascendió que el ministro de Defensa, Luis Petri, estuvo a punto de echar a su jefe de gabinete, Guillermo Madero, al enterarse de que también había sacado una hipoteca VIP, emulando la drástica decisión de Sandra Pettovello con Masachesi.

Sin embargo, un llamado urgente desde la Casa Rosada frenó la destitución: "No lo eches, porque si lo echás vas a hacer crecer el tema y confirmar que esto está mal".

La pornografía del contraste: El calvario del laburante de a pie

Para dimensionar el nivel de arbitrariedad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) publicó un demoledor informe cruzando datos de los empleados públicos de base.

Los resultados exponen una brecha inmoral: de 714 trabajadores estatales rasos que ingresaron su solicitud digital al Banco Nación, a 623 se los rechazaron de forma fulminante mediante un correo genérico automatizado.

Para los escasísimos empleados públicos aprobados —con sueldos congelados y licuados por la inflación de 2026— el crédito más alto otorgado fue para un administrativo del PAMI con ingresos de 2 millones de pesos, a quien le otorgaron apenas 55 millones de pesos.

Diez veces menos de lo que se llevaron Furiace, Inchauspe u Olivera en la ventanilla de los privilegiados.

A los trabajadores les mandaban un mail diciendo 'tu solicitud no cumple con los requisitos', mientras los directores se salteaban la fila.

A esta fiesta hipotecaria se le suma el escándalo de las "dobles ventanillas".

Mientras el presidente Milei insiste en que el funcionariado sufre el ajuste, la realidad demuestra que la crema libertaria esquiva los topes salariales cobrando contratos en segundas dependencias: Furiace cobra del directorio de Aeropuertos Argentina, Núñez lo hace a través del BICE y los voceros de Economía facturan por la estructura de la ex-AFIP, donde los sueldos son sustancialmente más jugosos.

La causa judicial por presunta malversación y tráfico de influencias ya descansa en el juzgado de María Eugenia Capucheti tras una denuncia de la diputada Mónica Frade, aunque en los pasillos de Tribunales pocos creen que avance: una buena parte de los 1.120 beneficiarios PEP pertenecen, justamente, a la cúpula del Poder Judicial.

Las claves del festival de créditos del bna