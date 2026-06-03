Bomba de tiempo en las cárceles: el Servicio Penintenciario Bonaerense acorrala a Kicillof con un petitorio explosivo

La paz social que intenta proyectar el Gobernador Axel Kicillof volvió a astillarse en un frente hipercrítico para el control del territorio.

Los trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense rompieron el histórico silencio de la fuerza y elevaron un pormenorizado petitorio a las autoridades radicadas en La Plata.

El documento expone una batería de falencias estructurales que colocan al personal al borde del colapso operativo. La tensión salarial y el malestar por las condiciones laborales entraron en zona roja.

El vector fundamental de la protesta radica en la licuación galopante de los ingresos frente al costo de vida en la Provincia de Buenos Aires. A pesar de que el Ministerio de Economía provincial otorgó una recomposición en el mes de abril, los agentes advirtieron que la escalada inflacionaria pulverizó el poder de compra básico.

"Los conceptos de horas extras y adicionales quedaron completamente rezagados", denunciaron las primeras líneas del reclamo. La fuerza exige una actualización presupuestaria de absoluta emergencia.

Uniformados pagando su propio equipo

La degradación presupuestaria en el área de seguridad bonaerense alcanzó niveles insólitos que afectan el día a día de las unidades penales.

El escrito detalla que los montos girados para indumentaria y herramientas de protección quedaron totalmente obsoletos frente al valor real del mercado.

Muchos agentes se ven obligados a cubrir los gastos del uniforme con dinero de sus bolsillos. Sin este desembolso personal, los guardias no disponen del equipamiento mínimo para cumplir sus funciones operativas en los pabellones.

El desgaste físico y psicológico que genera la custodia de una población carcelaria en niveles de hacinamiento récord fue otro de los ejes centrales del documento.

Los trabajadores exigieron una reforma integral del régimen de recargos y la adecuación de los horarios al impacto mental que sufren diariamente.

"Las condiciones edilicias de las áreas de descanso son insuficientes para guardias de 24 horas", catalogaron de manera tajante en el texto enviado a los despachos del Poder Ejecutivo. La salud mental del personal penitenciario no tiene contención estatal.

Burocracia, descuentos y el fantasma de la Bonaerense

La presentación judicial y administrativa también pone la lupa sobre los manejos de la cúpula del SPB. El personal subalterno exigió cortar con los descuentos indebidos que perforan el límite legal de afectación sobre el salario neto.

Además, reclamaron mayor transparencia en la gestión de expedientes sensibles.

Exigen claridad en el manejo de carpetas médicas y sanciones. El esquema actual es visto por las bases como una herramienta de disciplinamiento interno que frena reclamos laborales históricos.

Este frente de tormenta carcelario le estalla a la gestión de Kicillof en el momento financiero más inoportuno del año.

Con las paritarias de los estatales bonaerenses aún sin cerrar y las arcas provinciales bajo la presión del inminente pago del medio aguinaldo de junio, el margen de maniobra es nulo.

El malestar en el SPB se acopla de manera directa al ruido de la Policía Bonaerense. La fuerza de seguridad mayor de Argentina viene exponiendo idénticas quejas por el retraso de sus salarios, configurando una pinza de reclamos uniformados que acorrala al gobierno provincial.

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