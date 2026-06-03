Marcelo Leguizamón representa hoy la pieza más valiosa dentro del tablero político de La Plata. Su reciente alianza junto a los hermanos Passaglia marca un punto de inflexión definitivo para el futuro capitalino.

Este legislador forjó un liderazgo territorial innegable caminando incansablemente los distintos barrios durante décadas.

Quienes conocen al popularmente apodado "Chubito", saben que jamás esquivó ninguna crisis profunda. Durante su paso por la administración municipal demostró una capacidad resolutiva brillante frente a emergencias climáticas y desafíos urbanos.

Ese perfil de trabajador constante lo posicionó velozmente como un referente ineludible en la Provincia de Buenos Aires.

Ahora, aquella visión estratégica encuentra eco perfecto cruzando las fronteras distritales. El exitoso modelo desarrollado en San Nicolás por Manuel y Santiago aterriza buscando replicar su probada eficiencia estatal.

Ambos dirigentes transformaron su localidad mediante obras majestuosas, cuentas ordenadas y servicios sumamente modernos.

Liderazgo probado en las calles

La trayectoria del actual senador no se construyó escondido detrás de un escritorio lujoso. Comenzó militando desde las bases, entendiendo perfectamente las necesidades urgentes que padecen nuestros vecinos todos los días.

Su evolución hacia el armado de Juntos por el Cambio evidenció una madurez cívica digna de destacar.

Aquel conocimiento milimétrico del paño local resulta invaluable para cualquier proyecto expansivo. Los referentes nicoleños comprendieron rápidamente que nadie desembarca exitosamente aquí sin un socio que respire el mismo aire que los frentistas.

Formaron un equipo imbatible combinando territorialidad pura y modernidad gubernamental.

Resulta una fusión natural entre la experiencia barrial platense y aquel pragmatismo ejecutivo norteño. "Necesitamos dirigentes que conozcan el barro pero tengan la cabeza abierta para modernizar el Estado", reflexionan prestigiosos analistas en los pasillos de la Legislatura.

Esa ansiada síntesis es exactamente lo que encarna nuestro protagonista.

Un modelo de pura eficiencia

Informes recientes de PrimeraPágina.info destacan esta sinergia como la alternativa principal contra el letargo del oficialismo. La sociedad demanda gestores reales que resuelvan problemas cotidianos sin enredarse jamás en disputas ideológicas estériles. Esta nueva coalición ofrece justamente soluciones concretas, tangibles y largamente probadas.

Exportar la receta del norte requiere de muchísima audacia y gran trabajo coordinado. Desburocratizar trámites, enfrentar mafias enquistadas y priorizar la inversión pública son pilares innegociables de esta flamante propuesta. Aquellos logros que parecen inalcanzables, ya son una grata realidad a pocos kilómetros de distancia.

El futuro electoral comienza a escribirse con tinta de esperanza y profunda planificación estratégica. De la mano del querido dirigente local, la ciudad de los tilos tiene una oportunidad histórica para salir del estancamiento definitivo. La buena política, esa que transforma verdaderamente vidas, empieza a marcar el rumbo hacia lo que viene.

Lo que tenés que saber sobre el nuevo armado