Se pudrió en el Gobierno: las billeteras virtuales entregaron los datos de Adorni y la causa toca de cerca a Milei

En un giro dramático que destruyó los intentos judiciales por "auxiliar" al funcionario, las principales empresas de billeteras virtuales le entregaron al fiscal Gerardo Pollicita un monumental reporte con todos los movimientos financieros del jefe de ministros.

Lejos de ser un trámite menor, la documentación revela movimientos previos y posteriores a la millonaria criptoestafa de "Libra" de febrero del año pasado, un escándalo envenenado que amenaza con arrastrar al propio presidente Javier Milei.

Entre el pánico a que aparezcan nuevos contratistas que delaten gastos en efectivo y la sospecha de un sistema de sobresueldos, Adorni resiste en su cargo con una máxima extorsiva: "Pegarme a mí es lastimarlo a él".

La presentación de las fintech en el despacho de Pollicita provocó que el juzgado federal de Ariel Lijo entrara en ebullición.

Aunque inicialmente el entorno del jefe de Gabinete intentó instalar que el propio Adorni había aportado voluntariamente los datos, este medio confirmó que fueron las plataformas virtuales las que remitieron el pormenorizado detalle de las transacciones.

Esta información conecta de forma directa con la causa de la criptoestafa "Libra", un expediente hiper-sensible que instruye el juez Marcelo Martínez di Giorgi —estrecho aliado de Lijo—.

Con estos nuevos elementos sobre la mesa, Di Giorgi se vería obligado a citar e incomodar al mismísimo Presidente de la Nación.

En los pasillos de la Casa Rosada ya nadie oculta el verdadero motivo por el cual los hermanos Milei sostienen a Adorni a pesar del desmesurado e intolerable costo político que genera su permanencia.

El jefe de Gabinete conoce al detalle los costados más escabrosos del caso Libra: fue uno de los invitados estelares al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de la divisa virtual, e iba a ser la figura principal de la frustrada edición 2025.

El exvocero no tiene intenciones de caer solo ni de ceder a las presiones de renuncia, repitiendo en la intimidad su frase de cabecera: "Afuera es peor".

Hace un mes, lanzó un misil teledirigido a Olivos: “Pegarme a mí es lastimarlo a él”. La entrega de datos de las billeteras virtuales es leída por un sector del Gobierno como un "vuelto" envenenado de Adorni para recordarle al triángulo de poder quién tiene la botonera de los secretos compartidos.

El agujero negro de los 400 mil dólares y el miedo al "Mundial"

Como contador egresado de la UADE, Adorni se enfrenta a la peor paradoja de su carrera: no logra dibujar su propia declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, la cual arrastra meses de demora deliberada.

Desde el propio juzgado de Lijo le habrían advertido de manera informal que tiene un descalce financiero insostenible de entre 300.000 y 400.000 dólares que no logra cuadrar con sus ingresos estatales ni con su nula actividad privada conocida.

El funcionario intentó con arrogancia conseguir "testigos valientes" que le firmaran contratos privados de mutuo (préstamos falsos) para justificar el bache, pero nadie quiere someterse al escrutinio de los medios.

Ante el fracaso, ahora analiza refugiarse en el submundo de los activos cripto para blanquear sus gastos.

"En rigor, lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei", confiesa sin filtros un dirigente libertario.

El pánico paraliza al jefe de ministros. Su estrategia actual es pisar la presentación de su DDJJ hasta que Pollicita termine de tomar declaración testimonial a todo el entorno para saber exactamente qué patrimonio "en negro" ya fue descubierto por la Justicia.

El funcionario vive bajo el terror de que aparezca "otro constructor"

El contratista Matías Tabar ya lo prendió fuego ante el fiscal Pollicita al declarar bajo juramento que Adorni le pagó la suma de 245.000 dólares en efectivo y billete sobre billete por las lujosas refacciones de su propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, obra que incluyó una ostentosa cascada en la pileta.

La presión sobre el jefe de Gabinete se intensificó luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le plantara un ultimátum político exigiéndole que aclare sus bienes.

A pesar de que Javier Milei aseguró hace dos semanas que la presentación de la DDJJ era "inminente", en el Ejecutivo reconocen por lo bajo que estirarán los plazos al máximo.

El plan de control de daños de la Casa Rosada es burdo pero efectivo: obligar a Adorni a presentar sus papeles recién en las próximas semanas, en las vísperas del inicio del Mundial de Fútbol, apostando a que el fervor popular y la pelota le quiten el foco mediático al mayor escándalo de presunta corrupción de la era libertaria.

Las claves del acorralamiento financiero de Adorni