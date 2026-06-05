El choque salvaje por administrar millonarias partidas del gobierno nacional libertario suma otro capítulo escandaloso. Un legislador kirchnerista reveló cómo ciertas facciones oficiales privatizan recintos institucionales intentando dirimir sus diferencias. Fue Rodolfo Tailhade quien desnudó semejante maniobra orquestada dentro del Congreso, combinando ambición económica con rosca política barata.

Ese epicentro conflictivo gira sobre la polémica jornada denominada “Inteligencia de Estado y seguridad en el Conurbano”, impulsada mediante la ONG Genext. Semejante actividad auspiciada expone un sangriento cruce entre el entorno presidencial íntimo contra los estrategas mediáticos. Hablamos de un ring armado explícitamente entre Karina Milei y Santiago Caputo buscando fondos dudosos.

Dicho cónclave tendrá como orador estelar a Diego Kravetz, número “2” de la SIDE. Las versiones indican que este dirigente busca posicionarse tras ser vaciado de funciones operativas desde la cúpula gubernamental. ¿Quién financia realmente la movida? Según diversas fuentes (incluyendo voces opositoras), el espía que toca timbre pretende sostener una futura candidatura territorial.

Radiografía de actores bajo sospecha

Detrás del telón aparecen figuras sumamente cuestionadas operando sombras institucionales. Los coordinadores señalados son Ignacio Bosch, integrante de La Carlos Menem, junto a Facundo Robles. Este último es pariente cercano de Silvio Robles, mano derecha del juez supremo Horacio Rosatti, y además es hermano consanguíneo de Matías Robles, encargado digital del riojano Martín Menem.

La convocatoria suma también el esfuerzo logístico aportado por la Fundación Diplomacia Ciudadana, presidida por Fernando León. Hablamos sobre un reconocido masón grado 32 del rito escocés, apuntado frecuentemente como lobbysta foráneo. Para coronar el asombro, este evento cuenta con patrocinadores corporativos, destacándose una firma de custodia llamada Grupo AG.

Negocios privados con plata pública

Los salones sostenidos mediante impuestos ciudadanos quedan reducidos a simples espacios para benefactores empresariales. Queda meridianamente claro cómo las dependencias legislativas terminan facilitando tramoyas personales mientras nuestra población sufre fuertes recortes diarios. Definitivamente, estamos frente al triunfo irrefutable del pragmatismo puro sobre los declamados valores republicanos.

Mientras estos popes juegan a las escondidas presupuestarias, la calle arde por necesidades insatisfechas. La sociedad argentina observa estupefacta cómo aquella prometida austeridad muta hacia un obsceno festival de acomodos entre apellidos del poder violeta. El desgastado relato anti-casta choca violentamente contra facturas tarifarias impagables y salarios completamente pulverizados.

Para los libertarios primero los negocios y el poder. Después las instituciones de la democracia.

Mañana en el Congreso se llevará a cabo un evento ¡PRIVADO! que no es otra cosa que el uso indebido de la Cámara de Diputados en el marco de la guerra interna del gobierno Karina… pic.twitter.com/313flWhYAq — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) June 4, 2026