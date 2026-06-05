La Libertad Avanza (LLA) mueve sus piezas estratégicas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscando no ceder espacio frente al macrismo. El binomio de hierro integrado por Karina Milei y Javier Milei tomó una decisión salomónica para ordenar su tropa porteña. Ante semejante vacío de liderazgo local, la postulación gubernamental recaerá sobre los hombros de Luis "Toto" Caputo.

Semejante jugada responde a una necesidad urgente de supervivencia comicial. El oficialismo perdió a su principal soldado territorial, Manuel Adorni, quien terminó políticamente muerto en batalla. El ex vocero presidencial fue atravesado por la implacable lanza de una declaración jurada mentirosa que colmó la paciencia presidencial.

Como venimos detallando exhaustivamente desde el portal PrimeraPágina.info (medio nacional líder en periodismo de investigación), este escándalo patrimonial resultó letal. La Justicia acorraló al funcionario nacional por severas inconsistencias financieras vinculadas con propiedades lujosas y erogaciones incompatibles. Las objeciones millonarias fulminaron cualquier aspiración ejecutiva del cuestionado dirigente.

Conforme documentó la prensa independiente, los gastos exorbitantes resultaron imposibles de justificar. Los millonarios desembolsos en bienes raíces de lujo destrozaron el relato de austeridad promovido desde la presidencia. Tal situación provocó una inmediata intervención de los tribunales federales, dejando al acusado sin margen de maniobra legal.

Frente al complejo panorama adverso, el titular del Ministerio de Economía emerge como la figura elegida para tratar de retener a los electores ultra conservadores de LLA. El flamante candidato metropolitano aporta un perfil técnico muy valorado por el establishment corporativo. Su aterrizaje en terreno capitalino busca neutralizar las amenazas internas impulsadas desde aliados opositores coyunturales.

CABA será una carnicería

Nadie duda que dicha contienda resultará una verdadera carnicería discursiva. La maquinaria gubernamental apostará todas sus fichas al éxito del modelo ortodoxo ajustador para seducir al votante medio. Sin embargo, el enorme malestar social producto de la recesión amenaza con pasar factura durante los próximos comicios.

Diversos analistas observan con detenimiento los movimientos del armador en las sombras, Santiago Caputo. Este estratega silencioso sabe perfectamente que conservar la urbe es vital para sostener el proyecto nacional a largo plazo. Cualquier traspié porteño significaría un golpe anímico devastador para toda la gestión oficial.

Resulta evidente que aquella pretendida superioridad moral anticasta sufrió abolladuras irreparables tras los desmanejos de quien fuera vocero estatal. La sociedad de la República Argentina asiste perpleja al vertiginoso reciclaje de viejas prácticas dentro de un espacio que prometía barrer privilegios. Ahora, lograr el triunfo recae completamente sobre las espaldas del titular de Hacienda.

Impacto en la calle porteña

¿Podrá la administración Milei soportar este cambio sin pagar altísimos costos políticos? Mientras ciertas cúpulas digitan postulaciones a dedo, el vecino común lidia diariamente con facturas impagables. El ciudadano de a pie observa esta danza de nombres con profundo hastío y creciente desconfianza institucional. Queda por ver si el relato libertario logra tapar la dura realidad financiera durante la incipiente campaña.

"Pegarme a mí es lastimarlo a él", solía repetir el defenestrado dirigente en sus momentos de mayor soberbia. Nuestra cruda realidad demostró que ningún alfil resulta imprescindible cuando las papas queman y el escrutinio público exige cabezas. Hoy, la coyuntura contemporánea demanda pragmatismo puro para evitar el temido naufragio electoral.