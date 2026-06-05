De qué murió el Indio Solari: todos los detalles del adiós definitivo al más grande mito musical argentino.

La noticia sacudió las estructuras de poder esta mañana. El mito viviente dejó de respirar rodeado por sus afectos más cercanos.

Según fuentes policiales, habrá una autopsia protocolar para determinar causales precisas. Así lo confirmaron autoridades judiciales bonaerenses recientemente.

El ex vocalista padecía mal de Parkinson desde hace casi diez almanaques. "Es una enfermedad malvada", había confesado públicamente tiempo atrás.

Como reveló Primera Página en febrero, aquel presunto accidente cerebrovascular (ACV) fue falsa alarma. Esa vez solo ingresó al Sanatorio Otamendi haciéndose chequeos rutinarios.

Un ideario peronista innegable

Musicalmente rompió moldes junto a Skay Beilinson fundando Los Redondos durante mil novecientos setenta y cinco. Nacidos sobre La Plata, forjaron trincheras contra el modelo mercantil.

Políticamente, su figura siempre estuvo ligada al peronismo contestatario. Nunca ocultó simpatías hacia legislaciones populares o movimientos defensores de derechos humanos.

Diciembre pasado dejó una postal imborrable cuando los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocaron allí en territorio bonaerense. Apareció mediante video mientras miles cantaban eufóricos apuntando contra Javier Milei.

El adiós sin escenarios

Su último show físico ocurrió allá por dos mil diecisiete pisando Olavarría. Aquella tragedia multitudinaria marcó un punto final definitivo para esas exhibiciones presenciales.

Meses atrás recibió orgulloso aquel título Honoris Causa otorgado desde la Universidad de Buenos Aires. Ese reconocimiento académico significó su despedida pública ineludible.

Hoy lloran varias generaciones que encontraron refugio escuchando aquellas metáforas crípticas. Queda flotando un vacío imposible de llenar dentro del rock nacional.

Todo el arco sindicalista y dirigencial provincial expresó profundo dolor mediante redes sociales. Ningún político quedó ajeno ante semejante pérdida irreparable.

Cientos de fanáticos comenzaron a movilizarse espontáneamente rumbo al oeste del conurbano. Buscan despedir pacíficamente a su máximo ídolo musical.

La historia ricotera queda grabada a fuego sobre nuestra memoria colectiva. Ninguna otra banda logró congregar tantas almas juntas.

Analizando retrospectivamente, él supo leer el humor social como nadie. Sus letras decodificaron magistralmente cada crisis económica vernácula.

Será imposible olvidar sus icónicas presentaciones masivas. Semejante capacidad convocante no registra antecedentes similares aquí.

¿Quién podrá ocupar ahora este inmenso trono vacante? Seguramente pasen décadas sin encontrar un heredero digno.