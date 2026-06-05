Cumbre clave: el pacto secreto entre Máximo Kirchner y ATE para frenar las leyes de Milei

El escenario político y sindical argentino se reconfigura a paso firme ante el impacto de las políticas libertarias en este 2026.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, mantuvo un encuentro de alta trascendencia política con el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Durante la cita, ambos dirigentes coincidieron de forma unánime en que la crisis económica y social del país se agrava de manera dramática y definieron que el principal desafío de la oposición es consolidar la máxima unidad posible para encauzar el creciente rechazo social hacia la gestión de Javier Milei.

El encuentro entre Aguiar y Kirchner explicitó la necesidad de los sectores gremiales y legislativos de unificar personajerías para construir un dique de contención contra el rumbo socioeconómico actual.

El titular de ATE fue tajante al señalar que la sociedad argentina se encuentra atrapada en un destino financiero impuesto desde el momento en que el FMI le otorgó los préstamos multimillonarios a la administración de Mauricio Macri, una lógica de endeudamiento que hoy se descarga sobre las espaldas de la clase trabajadora mediante el intento de ampliar la base de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

La radiografía de la crisis compartida por los dirigentes arroja números alarmantes sobre el impacto del programa libertario en los últimos dos años y medio de gestión.

En la reunión se denunció la quita sistemática de derechos adquiridos, la destrucción de centenares de miles de puestos de empleo genuinos y la demolición del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

Ante este panorama, ambos acordaron la urgencia de avanzar en una agenda legislativa robusta que proteja el empleo, defienda la industria y potencie la producción nacional frente a la recesión.

Repudio a las intervenciones gremiales y la bandera por Cristina

Uno de los puntos de mayor tensión del debate fue el enérgico rechazo a la estrategia de la Casa Rosada de debilitar la representación de los trabajadores mediante la vía judicial y administrativa.

Aguiar y Kirchner condenaron de forma unánime la reciente intervención del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), interpretándola como un peligroso antecedente disciplinador que atenta contra la libertad sindical en el país.

El componente más político y emotivo de la cumbre estuvo marcado por la cercanía de una fecha simbólica: faltan apenas 12 días para que se cumpla un año exacto del encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El líder de ATE aprovechó la oportunidad para ratificar el repudio de la central obrera ante lo que calificó como una detención injusta, un proceso de persecución política y una evidente proscripción democrática, reiterando de manera firme la exigencia de su inmediata libertad.

"No caben dudas de que la lucha es por mucho más que los salarios, las jubilaciones y los puestos de empleo. La lucha es en defensa de la democracia porque hoy se encuentra en riesgo", disparó Rodolfo Aguiar al concluir la cita.

La reunión finalizó con el compromiso explícito de ambos referentes de concretar futuros encuentros institucionales para continuar monitoreando el escenario político y social.

De este modo, la articulación entre el gremialismo estatal combativo y el bloque de diputados de Unión por la Patria da su primer paso público, consolidando un polo de poder real que busca transformarse en la alternativa institucional frente a la motosierra oficial.

Las claves de la cumbre opositora entre ATE y el PJ