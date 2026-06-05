Milei le cerró la Rosada al Indio Solari y el PJ quiere un funeral en La Plata o el Congreso

La confirmación oficial cayó como un bloque de hielo sobre los fanáticos ricoteros. El gobierno comandado por Javier Milei avisó que no habrá duelo nacional. Tampoco abrirán las puertas de Casa Rosada para despedirlo. (A diferencia de lo ocurrido con Diego Armando Maradona), el libertario decidió ignorar la magnitud popular del artista.

Caminando por los pasillos de Balcarce 50, se respira un clima de total indiferencia. Nadie del entorno presidencial quiere quedar pegado a un músico que siempre fustigó al liberalismo económico. Su histórico ideario estuvo fuertemente ligado al peronismo y a las causas sociales. "No vamos a gastar plata en esto", repiten los voceros formales.

Del otro lado de la General Paz, el panorama resulta diametralmente opuesto. El gobernador Axel Kicillof vio una oportunidad política inmejorable para cobijar a las masas huérfanas. Ya bajó esa orden directa a su mesa chica para organizar una jornada histórica sobre La Plata. El mandatario busca capitalizar ese inmenso dolor callejero.

El contragolpe bonaerense del peronismo

La movida provincial avanza a pasos agigantados y sin freno. Autoridades de la Legislatura decidieron suspender absolutamente todas sus actividades pautadas para el lunes próximo. Ese imponente palacio ubicado sobre la avenida 7 y calle 51 asoma como sede principal. Se espera una verdadera marea humana colapsando la capital gubernamental.

Máximo Kirchner está en este momento en la casona de Parque Leloir donde falleció el indio, hablando con la familia. Podrían velarlo en la Legislatura bonaerense o en el Congreso de la Nación.

El cantautor nunca ocultó esa profunda alergia hacia las políticas de ajuste. Durante los últimos años, este prócer musical se consolidó como bandera de resistencia cultural contra la derecha. Aquella militancia explícita explica por qué el oficialismo nacional prefiere mirar hacia otro lado hoy. ¿Acaso el jefe de Estado teme un cantito masivo en contra suya?

Un velorio cruzado por ideologías

Nadie en el poder subestima esa capacidad de movilización que genera este luto. Las fuerzas de seguridad ya diagraman operativos cerrojo previendo desbordes inevitables. Como siempre analizamos desde Primera Página, el contraste entre tamaña frialdad porteña y tanto calor provincial dejará una postal imborrable. Argentina vuelve a demostrar que aquí hasta la muerte tributa políticamente.