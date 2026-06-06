La última misa en el conurbano: Avellaneda recibe la despedida histórica del Indio Solari

El rock nacional y la cultura popular argentina sufren el golpe más duro de su historia en este 2026.

Tras confirmarse el trágico fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari a los 77 años el pasado viernes 5 de junio, el misterio y las idas y vueltas políticas sobre el destino de su despedida llegaron a su fin.

Luego de la negativa oficial de abrir las puertas del Congreso de la Nación por "razones de infraestructura y seguridad" y la Plaza de Mayo colmada de fieles en vigilia, se confirmó que el último adiós se mudará a la cuna de la resistencia peronista y popular.

La despedida definitiva al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue programada estratégicamente para este domingo 7 de junio de 2026, a partir de las 11:00 de la mañana.

El círculo íntimo del músico y las autoridades municipales coordinaron modificar levemente el esquema temporal original con un único objetivo: darle el tiempo físico necesario a las delegaciones, micros y fanáticos que viajan a contrarreloj desde las provincias más alejadas de la Argentina para presenciar el hecho histórico.

​El velatorio tendrá lugar en el predio conocido popularmente como Parque Domínico, un inmenso complejo recreativo y deportivo de acceso público de 10 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Específicamente, el féretro con los restos del cantante se ubicará en las instalaciones del salón y microestadio "Gatica", el espacio techado de mayor capacidad dentro de la estructura comunal.

Debido al impacto social de la noticia, el municipio ya desplegó un fuerte operativo que contará con 1.500 efectivos de seguridad y personal de control para evitar desbordes en los accesos vehiculares de la zona sur.

El gobierno nego la Casa del Pueblo y enfada al sentimiento popular

La confirmación oficial cayó como un bloque de hielo sobre los fanáticos ricoteros. El gobierno comandado por Javier Milei avisó que no habrá duelo nacional. Tampoco abrirán las puertas de Casa Rosada para despedirlo. (A diferencia de lo ocurrido con Diego Armando Maradona), el libertario decidió ignorar la magnitud popular del artista.

Caminando por los pasillos de Balcarce 50, se respira un clima de total indiferencia. Nadie del entorno presidencial quiere quedar pegado a un músico que siempre fustigó al liberalismo económico. Su histórico ideario estuvo fuertemente ligado al peronismo y a las causas sociales. "No vamos a gastar plata en esto", repiten los voceros formales.

El nombre del lugar: Entre los "Derechos del Trabajador" y el mito de Gatica

​La elección de este escenario no es una mera casualidad logística; arrastra un trasfondo político y conceptual profundamente arraigado en la simbología nacional que el Indio Solari defendió en sus últimas apariciones públicas.

​Parque Los Derechos del Trabajador: Aunque todo el mundo lo llama Parque Domínico por la estación ferroviaria aledaña, el nombre oficial de las 10 hectáreas es "Parque Los Derechos del Trabajador".

Fue inaugurado originalmente durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón como un complejo de recreación para las familias obreras del cordón industrial del sur bonaerense, una carga identitaria que sintoniza de forma directa con el ADN social de las huestes ricoteras.

​El Polideportivo / Salón Gatica: El microestadio central del parque fue bautizado en honor a José María Gatica, el mítico boxeador apodado "El Mono".

Gatica fue el mayor ídolo popular del boxeo de los años 40 y 50, amado por las clases populares y perseguido políticamente tras la caída del peronismo, terminando sus días en la pobreza extrema y falleciendo trágicamente en la cercanía de las canchas de Avellaneda.

​Asociar los restos de Carlos Solari al nombre de José María Gatica consolida el cierre poético de un artista que rechazó sistemáticamente los salones de la alta alcurnia institucional y prefirió, hasta su último suspiro tras el trágico ACV sufrido en su quinta de Parque Leloir, descansar rodeado de los mitos de la liturgia popular argentina.

Aubasa libera los peajes para facilitar la "misa ricotera" de despedida

Debido a la realización del velatorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en Villa Domínico, la empresa estatal bonaerense Aubasa informó que mañana domingo desde las 06:00 AM no se cobrará peaje en toda la traza de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La medida busca evitar el colapso absoluto en los accesos vehiculares de la zona sur y agilizar la masiva movilización de fanáticos que se trasladarán en micros, autos y motos desde diferentes puntos del país.

​Las claves del último adiós al líder ricotero