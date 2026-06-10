Giro estratégico hacia 2027: Pichetto junto a ex PRO y ex libertarios arman nuevo esquema conservador para enfrentar Milei

El mapa político bonaerense y nacional empieza a crujir con un reordenamiento táctico de peso en este 2026. Este miércoles 10 de junio, a las 17:30 horas, los salones del Hotel Brizo de La Plata serán el escenario del lanzamiento en sociedad de un nuevo esquema opositor de centro-derecha.

Comandado por figuras de fuste como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y los senadores exlibertarios Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, el espacio nace con una vocación explícita: actuar como un polo aglutinador de dirigentes de esa identidad para converger el año próximo en un gran frente electoral que tenga al Partido Justicialista (PJ) como columna vertebral.

El encuentro del próximo miércoles, que adoptará un formato de conferencia panel pero que operará políticamente como un lanzamiento fundacional, busca instalar una premisa clara entre los armadores del espacio: “Tenemos que encontrarnos todos en el centro”.

La ingeniería detrás de este bloque propone una mixtura de trayectorias cruzadas que evidencia la licuación de las viejas coaliciones.

En la primera línea se ubican dos exreferentes de Juntos por el Cambio (Pichetto y Monzó) y dos piezas clave de la arquitectura original de La Libertad Avanza (Kikuchi y Vargas), conformando una sinergia de hombres de Estado que comparten una matriz de origen peronista.



​La ambición de máxima de este sector es edificar una propuesta lo suficientemente amplia como para contener y entrelazar a las diversas terminales y tribus que hoy sobreviven dispersas dentro de la estructura de Unión por la Patria.

Si bien la conducción política estará presente en La Plata, la arquitectura del espacio es más profunda: en diagonal, manteniendo canales de diálogo permanente y trabajando en el diseño estratégico del armado, también orbitan los dirigentes Nicolás Massot y Diego Bossio, quienes por cuestiones de agenda no formarán parte de la foto inicial en la capital bonaerense (al igual que Monzó, ausente por encontrarse de viaje).

El debate económico: Del dogma liberal a la producción real

​El contenido de la presentación en el Hotel Brizo estará fuertemente enfocado en contrastar la visión económica del oficialismo nacional con un modelo basado en el desarrollo y la producción local.

El panel técnico-político sumará una fuerte señal hacia el armado renovador, ya que además de las alocuciones de Pichetto y Kikuchi, el encargado de fijar las pautas financieras del espacio será Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas del último tramo del gobierno del Frente de Todos y un economista de estrecha confianza y ligazón política con Sergio Massa.

​La moderación del debate estará a cargo de Sergio Vargas, un senador bonaerense que en los pasillos de la legislatura provincial se ganó el apodo de "libertario blue" debido a su pragmatismo para tejer consensos cruzados.

Con esta cumbre, el peronismo de centro-derecha formaliza su intención de disputarle la base electoral a la Casa Rosada en el principal distrito del país, apostando a que el desgaste socioeconómico abra una avenida del medio para un electorado que busca previsibilidad institucional sin consignas dogmáticas.

Las claves del nuevo armado de centro-derecha opositor​