La casta en las sombras: consultores de Durán Barba manejan las cajas más millonarias de Milei

El relato anticasta de La Libertad Avanza se topa con su contradicción más descarnada en los pasillos de la Casa Rosada en este 2026.

Lejos del purismo ideológico, detrás del escenario oficial se consolidó una densa y aceitada red de consultores privados y operadores políticos que, desde la informalidad del sector privado, maneja áreas estratégicas del Gobierno nacional.

La fisonomía de la comunicación oficial y la toma de decisiones en el ecosistema libertario no se definen exclusivamente en los despachos ministeriales tradicionales.

Move Group (Green Consult SRL) opera como la verdadera usina de ingeniería política del oficialismo. Sus fundadores, Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, pertenecen a la camada de profesionales formados en el pragmatismo metodológico de Jaime Durán Barba, una procedencia que comparten y los hermana con el estratega supremo de la Casa Rosada, Santiago Caputo.

Los tentáculos de este grupo empresario se extendieron con velocidad pasmosa por las áreas más sensibles del organigrama estatal y de las empresas públicas.

Guillermo Garat logró consolidar su influencia y quedó estrechamente vinculado al manejo del millonario presupuesto del área de comunicación de YPF, una de las cajas de pauta y posicionamiento más codiciadas de la administración pública.

Por su parte, Rodrigo Lugones mantiene una presencia constante y frecuente en los pasillos de Balcarce 50. El peso específico de Lugones dentro de la botonera estatal experimentó un salto cualitativo definitivo a partir de la llegada de su propio padre, Mario Lugones, al frente del Ministerio de Salud de la Nación, sellando una perfecta pinza de influencia familiar y corporativa entre el asesoramiento en las sombras y la gestión de la salud pública.

Operadores todoterreno y la facturación a dos puntas

El verdadero poder de esta red radica en su capacidad para saltear la burocracia y los controles del empleo público.

Otro de los nombres clave de este círculo es Tomás Vidal, un operador que, según fuentes de la rosca política, posee la capacidad logística para gestionar movimientos internos y digitaciones dentro de la Casa Rosada sin figurar en ningún organigrama oficial ni estar sujeto a las normativas de transparencia del personal del Estado.

La elasticidad comercial de Move Group echa por tierra cualquier división ideológica. Mientras diseñan las campañas y la retórica punzante de los dirigentes de La Libertad Avanza.

La consultora Green Consult SRL opera simultáneamente facturando servicios de consultoría, encuestas y asesoramiento estratégico para gobernadores provinciales e intendentes bonaerenses de marcado signo político opositor.

En un modelo de gestión que construyó su mística y su identidad a partir de la denuncia rabiosa contra "la casta" y los privilegios de la política tradicional.

La proliferación de estos contratos opacos a asesores privados que manejan información de Estado se convirtió en una de las consultas más incómodas y silenciadas por los voceros del poder libertario.

Las claves del poder en las sombras de Move Group