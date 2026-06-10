Bomba molotov contra el HCD en Berisso: mirá como la arroja, escapa, lo persiguen y cae | VIDEO imperdible.

La mañana de este lunes 8 de junio de 2026 se transformó en un escenario de extrema tensión y preocupación institucional en pleno centro de Berisso.

Un masculino realizó un ataque incendiario hacia el HCD de Berisso, pero no prosperó debido a que el proyectil impactó contra el mástil de la vereda, evitando que las llamas se propagaran hacia el interior del palacio legislativo.

El grave episodio delictivo se registró aproximadamente a las 08:45 horas de este lunes, en momentos en que el personal administrativo y los ediles comenzaban a ingresar para desarrollar las tareas habituales de la jornada legislativa.

De acuerdo con los primeros testimonios, un sujeto frenó su automóvil de manera imprevista frente a la sede del cuerpo deliberativo de Berisso y comenzó a gritar de forma totalmente amenazante hacia el primer piso del inmueble.

Por la naturaleza de sus insultos y reclamos a viva voz, el agresor dio a entender de forma explícita que su furia estaba motivada por la reciente baja de planes sociales, direccionando su bronca hacia las autoridades políticas del distrito.

Acto seguido, la situación escaló hacia la violencia física: el hombre extrajo una botella de vidrio cargada con material combustible y una tela impregnada a modo de mecha en el pico, la encendió con rapidez y la lanzó con fuerza hacia las paredes de la estructura gubernamental, emprendiendo inmediatamente la huida a toda velocidad en su rodado.

Para alivio de los trabajadores municipales y los transeúntes que circulaban por la zona a esa hora pico, el accionar incendiario del violento no cumplió su cometido destructivo.

El lanzamiento fue defectuoso y el botellazo terminó dando de lleno contra el mástil ubicado en el frente de la fachada principal.

Ello impidió que el líquido inflamable tocara las aberturas o ingresara al edificio, limitando el peligro y permitiendo que la situación fuera controlada rápidamente mientras las fuerzas policiales iniciaban el rastrillaje para dar con el prófugo.

COMUNICADO DEL CONCEJO DELIBERANTE

Desde el Honorable Concejo Deliberante de Berisso informamos que, en el día de hoy, se registró un hecho de gravedad cuando un individuo arrojó un artefacto incendiario contra el edificio de esta institución.

Afortunadamente, la situación fue controlada de manera inmediata y no se registraron personas heridas ni daños de consideración.

Tras el hecho, el autor se dio a la fuga a bordo de un vehículo, siendo rápidamente identificado por el personal de seguridad del Concejo. Gracias al trabajo articulado entre el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y personal de la Comisaría Primera de Berisso y mediante la implementación de un operativo cerrojo, se logró su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades competentes, la persona involucrada atravesaría una situación vinculada a su salud mental, circunstancia que se encuentra siendo abordada por los organismos correspondientes.

Queremos llevar tranquilidad a las vecinas y vecinos de Berisso: el Honorable Concejo Deliberante continúa desarrollando sus actividades con absoluta normalidad. Asimismo, agradecemos la rápida y eficaz intervención del personal del COM y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo accionar permitió resolver la situación en pocos minutos.

Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la convivencia pacífica y el respeto mutuo como valores fundamentales de nuestra comunidad

Las claves del violento episodio en el Concejo Deliberante