¿Peaky Blinders o Super Agente 86? Piedra libre para el búnker de Santiago Caputo, el espía que toca timbre.

El barrio porteño Barrancas de Belgrano perdió su histórica tranquilidad residencial. El foco del escándalo asoma sobre la intersección entre José Hernández y Arcos. Allí funciona el centro operativo del poderoso asesor gubernamental Santiago Caputo, evidenciando una enorme torpeza logística. Resulta imposible ocultar semejante ostentación callejera.

Quien ostenta ser el funcionario más influyente dentro del organigrama nacional, paradójicamente dinamita su propio relato. Tanta búsqueda por sostener un aura misteriosa choca de frente contra este obsceno despliegue urbano. Trabajar diariamente desde su trinchera domiciliaria lo dejó completamente expuesto. Aquel cuidado hermetismo mediático quedó reducido a cenizas.

La irrupción incesante de vehículos anónimos pertenecientes a la Policía Federal y otras fuerzas, revela una contradicción grotesca. Resulta incomprensiblemente estúpido que alguien obsesionado con pasar desapercibido monte un operativo tan ruidoso frente a su propio domicilio personal.

Semejante movida no solo altera el tránsito barrial. Principalmente, desnuda las falencias de quien debe pensar fríamente los movimientos del Presidente, que ya demasiado idiota parece como para agregarle esta tontera fáctica del émulo barato de Thomas "Tommy" Shelby.

Más que Peaky Blinders, parece el Super Agente 86

Para entender esta paradoja, necesitamos analizar el perfil psicológico del protagonista. Apodado “El Mago del Kremlin”, este burdo estratega libertario con mucha suerte y pocas luces, anhela dominar las sombras. Sin embargo, organizar una custodia digna de un jefe de Estado en plena vía pública demuestra exactamente lo contrario. Un verdadero monje negro jamás llamaría tanto la atención.

Este nivel de exposición autoinfligida genera murmullos a los gritos dentro del oficialismo violeta y sanguinario. Mientras el país entero soporta un ajuste draconiano, financiar este capricho de inteligencia para un contratado resulta letal.

La SIDE bajo nueva lupa

Tras los recientes recambios en la conducción de la SIDE, los cuantiosos recursos destinados a proteger al consultor estrella continúan siendo cuestionados. ¿Por qué el cerebro de la maquinaria comunicacional necesita tantos espías merodeando su vereda? Esa pregunta resuena fuerte por los pasillos legislativos. Se trata de un error no forzado que dilapida rápido su capital político.

Incluso vecinos célebres e históricamente polémicos, como Pablo Toviggino (número dos y tesorero de la AFA mafiosa) o el exfuncionario y recaudador de obras públicas kirchnerista muy cercano de De Vido, Roberto Baratta, supieron transitar esas mismas calles porteñas con mayor decoro. Ninguno osó montar un circo logístico alterando la fisonomía del barrio. Al final, el arquitecto de las redes sociales terminó enredado en su propia telaraña exhibicionista. Su pretendido silencio hoy grita escándo.