El endofóbico Sturzenegger ninguneó a La Plata y el Chuby Leguizamón lo atendió de parado nomás

Federico Sturzenegger nació y se formó académicamente caminando las históricas diagonales, entre tilos sembrados en la veredas y en cada plaza redonda ubicadas prolijamnte cada seis cuadras. Sin embargo, el actual ministro de Desrregulación parece haber olvidado rápidamente aquellas raíces al lanzar una provocadora chicana mediática. Semejante frase desató un inmediato vendaval dentro del ecosistema político.

El titular de la cartera nacional de Desregulación y Transformación del Estado intentó ser gracioso hablando sobre La Plata. “Es una ciudad de estadistas: viven todos del Estado”, disparó sin ningún tipo de filtro durante una reciente entrevista. Ese venenoso dardo cayó pésimo entre los diferentes dirigentes locales que caminan diariamente la calle 7.

Quien salió velozmente a cruzarlo fue Marcelo "Chuby" Leguizamón. El senador provincial apeló a la artillería pesada para desarmar el superficial relato oficialista usando duras estadísticas. Perteneciente al bloque legislativo Hechos, el legislador evitó nombrar al economista directamente pero le facturó cada una de sus filosas palabras.

El exfuncionario municipal durante la gestión de Julio Garro mostró los dientes apuntando a defender el inmenso músculo productivo regional. “Es una falsedad que no coincide ni con la realidad ni con la identidad de nuestra ciudad”, remarcó Leguizamón con visible enojo. Para el legislador opositor, esas definiciones simplistas solo las repiten quienes miran el distrito desde afuera.

Los números que hunden al libertario

La respuesta incluyó un cachetazo numérico contundente proveniente de la Dirección Provincial de Estadística. Según estos registros formales indiscutibles, este municipio aporta el segundo mayor caudal económico dentro de todo el territorio.

El porcentaje real destruye fácilmente la teoría del parasitismo que pregona habitualmente Javier Milei. “El sector público explica apenas el 17% de lo que la ciudad genera”, detalló meticulosamente el dirigente platense Marcelo "Chuby" Leguizamón. Esto demuestra que un asombroso 83% proviene del gigantesco esfuerzo privado comercial e industrial.

Resulta sumamente paradójico que este influyente hombre fuerte del gobierno nacional ataque hoy la esencia del lugar donde nació y transitó sus años formativos. Federico Sturzenegger pasó por las aulas del centenario Colegio Nacional de La Plata y egresó en la prestigiosa UNLP. Actualmente, esa misma inmensa comunidad académica siente su profundo menosprecio tras semejantes e innecesarias declaraciones.

Un misil directo al orgullo platense

El vibrante cierre del cruce mediático dejó una pesada sentencia que retumbará durante varios días. “Nacer en una ciudad es una circunstancia; conocer su historia, defender su identidad y amar su alma es una elección”, remató Marcelo "Chuby" Leguizamón. Semejante misil teledirigido expone brutalmente la enorme desconexión territorial que arrastra buena parte del gabinete nacional.

Qué dijo exactamente el Chuby

Cada tanto reaparece la misma frase: "La Plata es una ciudad de estadistas, viven todos del Estado".

Es una falsedad que no coincide ni con la realidad ni con la identidad de nuestra ciudad, forjada al calor del esfuerzo de miles de platenses que levantaron sus columnas.

La repiten los que miran La Plata desde afuera. Los que dejaron de caminarla hace tiempo. Los que nunca buscaron el dato.

Porque La Plata no es la gente que vive del Estado. Es la gente que lo hace funcionar todos los días y banca a los que viven de ella. Sí, somos capital provincial, y eso pesa: concentramos los tres poderes. Pero reducir la ciudad a "acá viven todos del Estado" es no conocer su historia.

Acá está el dato.

Según la Dirección Provincial de Estadística, La Plata es el segundo municipio que más le aporta a la economía bonaerense. De 135. Solo detrás de La Matanza. Genera el 4% de toda la riqueza de la Provincia.

¿Y de dónde sale esa riqueza? El sector público explica apenas el 17% de lo que la ciudad genera. El otro 83% lo produce el privado: el comercio, los servicios inmobiliarios y empresariales, la industria, la construcción.

Eso es La Plata.

Es la UNLP, la UTN, la UDE, la UCALP creando talento. El cordón frutihortícola más grande del país. La industria del conocimiento. El sector automotor. Los miles de comercios de 12, de 8, de Cantilo, de Los Hornos, de cada barrio.

Gente que apuesta, que invierte, que se forma para devolverle al país en educación, tecnología y trabajo. Esa es la que la sostiene. No la que vive de ella.

La Plata no necesita que vengan a explicarle qué es. La construye todos los días la gente que se rompe el lomo.

Tenemos todo para despegar. Solo falta la decisión. Y esa la tomamos los platenses, no los que la miran de afuera.

Porque nacer en una ciudad es una circunstancia. Conocer su historia, defender su identidad y amar su alma es una elección.