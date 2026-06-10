Axel Kicillof salió de pesca y se volvió sin nada: Pullaro y Valdés le vaciaron la red

En el laboratorio político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comenzó a diseñarse una estrategia de seducción tan ambiciosa como compleja en este 2026.

Tras su reciente e impactante viaje a Corrientes, los armadores del Movimiento Derecho al Futuro se entusiasman con la posibilidad de estructurar un acuerdo electoral amplio con el radicalismo de cara a las presidenciales de 2027.

Sin embargo, detrás del optimismo ciego de La Plata se erige una realidad de desmentidas obligadas, fotos cruzadas con Mauricio Macri y un partido centenario que, golpeado por una sangría de concejales e intendentes, intenta cotizar su supervivencia sin quedar pegado a ninguno de los dos extremos de la grieta.

El plan de Axel Kicillof para heredar el sillón de Rivadavia contempla de manera indispensable romper el aislamiento del PJ tradicional y captar el voto moderado del interior.

Para ello, trabaja en silencio tendiendo puentes con terminales estratégicas de la Unión Cívica Radical (UCR). El reciente viaje del mandatario bonaerense a tierras correntinas, donde se mostró en un encuentro público con Gustavo Valdés, encendió las alarmas de la Casa Rosada y desató el entusiasmo de sus operadores.

En el entorno de Kicillof están convencidos de que las provincias asfixiadas económicamente por los libertarios encontrarán un refugio natural en su armado federal.

No obstante, la cautela de los gobernadores radicales expone las distancias reales del plan.

Presionado por la interna de su provincia y los votantes locales, Valdés tuvo que salir a relativizar la foto con Kicillof y declaró públicamente su rechazo a las elecciones PASO, un guiño inequívoco para no dinamitar los puentes subterráneos con el universo de La Libertad Avanza.

Por el lado de Santa Fe, la resistencia es aún más nítida: Maximiliano Pullaro se mostró este viernes en la capital provincial junto a Mauricio Macri, recorriendo las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), una contundente gestualidad destinada a ratificar su pertenencia al bloque opositor de centroderecha y enfriar cualquier especulación de romance con el peronismo.

Axel Kicillof y la fantasía del "Frente Grande" sin base real

El entusiasmo del axelismo por incorporar a los gobernadores Pullaro y Valdés roza la ingenuidad política o el voluntarismo puro.

Kicillof asume erróneamente que el pragmatismo financiero y el espanto común hacia Javier Milei son suficientes para borrar las fronteras ideológicas del electorado radical de Santa Fe y Corrientes, netamente antikirchnerista.

Lanzarse a seducir al radicalismo a nivel nacional mientras el propio peronismo no resolvió su conducción es poner el carro delante del caballo.

Al igual que en 2023, cuando le ofreció la vicegobernación a Miguel Fernández y recibió un rechazo categórico, Kicillof confunde el diálogo institucional y la entrega de ambulancias o patrulleros con un cheque en blanco electoral.

La UCR Bonaerense: El arte de simular poder desde el subsuelo

Por su parte, la actitud de la UCR de la provincia de Buenos Aires delata una profunda crisis de identidad y supervivencia.

El partido viene de sufrir una debacle electoral histórica en mayo de 2025 bajo la nefasta alianza con Somos Buenos Aires: perdió 149 concejales en los distritos, quedando borrado de todos los deliberantes del conurbano, y en la Legislatura provincial apenas retuvo 2 de los 14 legisladores que puso en juego, sumado a que en septiembre pasado 17 de sus 28 intendentes del interior perdieron el control de sus municipios.

En ese estado de indigencia política, la conducción de Maximiliano Abad juega a la ambigüedad especulativa: coquetea con fundirse dentro de La Libertad Avanza o mendigar el resurgimiento de Juntos por el Cambio, mientras un grupo de intendentes se saca fotos sonrientes con Kicillof por contratos de leasing del Banco Provincia.

El radicalismo simula una pureza doctrinaria que sus cajas y la realidad electoral desmienten a diario.

Las claves del coqueteo entre Kicillof y el radicalismo