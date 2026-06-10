Concejales Justicialistas rechazan y cuestionan el sobreendeudamiento del Municipio del intendente radical Osvaldo Dinapoli

Del análisis de la documentación oficial surge que al 1° de enero de 2025 el Municipio ya registraba un déficit cercano a los 1.581 millones de pesos. Lejos de revertirse, esta situación se agravó durante el transcurso del año, culminando el 31 de diciembre de 2025 con una deuda flotante de aproximadamente 2.670 millones de pesos.

Esto implica un incremento del pasivo superior a los 1.100 millones de pesos en tan solo un año de gestión.

Como representantes de los vecinos, nos preguntamos: ¿dónde están esos 1.100 millones de pesos de endeudamiento adicional? ¿Qué obra estratégica se realizó? ¿Qué servicio municipal mejoró sustancialmente? ¿Qué transformación estructural recibió General Belgrano que justifique semejante crecimiento de la deuda?

La respuesta que encontramos en la Rendición de Cuentas es preocupante: no observamos obras de magnitud equivalentes a ese nivel de endeudamiento ni mejoras sustanciales en los servicios públicos que presta el Municipio.

Por el contrario, advertimos un crecimiento sostenido del gasto político, una estructura municipal cada vez más pesada, la creación de nuevas coordinaciones y cargos jerárquicos, así como elevados salarios de funcionarios políticos, mientras los vecinos continúan esperando respuestas concretas a problemas históricos de infraestructura.

Para tomar dimensión de las cifras analizadas, con más de 1.100 millones de pesos podría haberse financiado una obra estratégica para el desarrollo de nuestra comunidad, como la finalización de la estación de bombeo cloacal, permitiendo brindar servicio a miles de vecinos de distintos barrios de General Belgrano. Sin embargo, esa obra continúa siendo una promesa recurrente en cada campaña electoral.

El rechazo a la Rendición de Cuentas fue contundente porque entendemos que el endeudamiento municipal nunca lo paga un gobierno: lo terminan pagando los vecinos a través de menos obras, menos servicios y menos capacidad de respuesta del Estado local.

Durante años, la gestión municipal construyó un discurso basado en la austeridad, la transparencia y la honestidad administrativa. Sin embargo, los números oficiales de la propia Rendición de Cuentas comienzan a mostrar una realidad que merece ser analizada con seriedad y responsabilidad.

Después de más de diez años de gobierno, General Belgrano merece respuestas claras sobre el crecimiento de la deuda municipal, el destino de los recursos públicos y el verdadero estado de las cuentas del Municipio.

Desde el Bloque de Concejales Justicialistas continuaremos ejerciendo nuestro rol de control, exigiendo transparencia en la administración de los recursos de todos los belgranenses y defendiendo un modelo de gestión que priorice las obras, los servicios y las necesidades de los vecinos por encima del crecimiento del gasto político.