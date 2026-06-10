Giro negro en el Coimagate: la muerte "dudosa" de un empresario asfixia a los Menem y a los Milei

El devenir político de Argentina cruzó una frontera dramática que sacude las bases de la transparencia pública.

La división de investigaciones de la Policía Federal intervino de urgencia en un departamento del barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado el cuerpo de Daniel Antonio Osorio Peñaloza.

El empresario venezolano de 46 años se desempeñaba como director suplente de Gen Tech Argentina SA, la firma de suplementos deportivos fundada y dirigida por Martín Menem. La Justicia investiga las causales bajo la carátula de muerte dudosa.

El hallazgo del cadáver se produjo tras alertas de allegados por su desaparición de los lugares habituales. Las suspicacias políticas estallaron al confirmarse que el propio titular del Poder Legislativo arribó en moto al domicilio de la avenida Díaz Vélez antes que las patrullas policiales.

“Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos juntos”, intentó morigerar el diputado nacional a través de un comunicado. El deceso ocurre en el momento más crítico de la causa penal por lavado.

La ruta millonaria de la triangulación

La firma del riojano no es ajena al monumental escándalo que investiga el fuero federal por contrataciones directas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El expediente judicial detalla que el organismo otorgó una adjudicación directa de 27.000 millones de pesos a la Droguería Suizo Argentina sin licitación formal previa.

Gen Tech opera como una de las principales firmas proveedoras de esa droguería. La facturación cruzada entre las corporaciones quedó bajo la lupa de los peritos contables de la causa.

El entramado cobró volumen tras el procesamiento del exdirector de la dependencia estatal, Diego Spagnuolo.

El otrora abogado de confianza del jefe de Estado quedó acorralado por las pruebas técnicas y ya envió mensajes extorsivos hacia el interior del Poder Ejecutivo.

“Spagnuolo mandó a decir que o lo ayudan o se vuelve arrepentido y cuenta todo lo que sabe”, revelaron fuentes con acceso a los despachos de los tribunales federales. Los audios del procesado comprometen la estructura de financiamiento libertaria.

El retorno de la Secretaría General

Las escuchas telefónicas que obran en el expediente judicial de Comodoro Py mencionan un presunto mecanismo de recaudación ilegal enquistado en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia.

Los testimonios apuntan a que los contratos con la comercializadora farmacéutica exigían un peaje específico. Se menciona que Karina Milei obtenía el 3% de coima en medicamentos.

Esta revelación, bautizada en los pasillos de Balcarce 50 como el Coimagate, provocó una feroz disputa de facciones que debilitó el armado oficialista.

El rol de los primos riojanos dentro de la estructura de toma de decisiones quedó seriamente dañado por la acumulación de denuncias. A la parálisis en la gestión de subsidios se suma la confirmación de que Menem utilizaba el perfil anónimo de X, Periodista Rufus, para erosionar la figura del asesor Santiago Caputo.

“Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, ensayó el legislador en una reciente entrevista radial para frenar la ola de filtraciones. La cúpula gubernamental quedó en estado de shock institucional.

Un conflicto de intereses explícito

La gravedad del cuadro radica en que el titular de la Cámara Baja mantiene su condición de directivo de la alimenticia implicada mientras legisla. Las bancadas de la oposición dura en el Congreso de la Nación comenzaron a coordinar pedidos de informes y comisiones investigadoras para evaluar la conducta ética del riojano. La libre competencia declarada por el oficialismo naufragó en un mar de retornos. El fallecimiento del administrador de los secretos de Gen Tech acelera los tiempos de la crisis política.

Las claves del escándalo Gen Tech - ANDIS