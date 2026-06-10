Por: Manuel Adorni y su esposa usan ley de impunidad para zafar de su enriquecimiento ilicito

La impunidad y el descaro se convirtieron en la moneda de cambio predilecta dentro de los despachos más encumbrados de la Casa Rosada.

El actual jefe de Ministros, Manuel Adorni, y su mujer, concretaron una jugada administrativa letal para blindar sus finanzas del escrutinio público.

Registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirman que el matrimonio se acogió a los beneficios de la Ley 27.799, irónicamente denominada "Inocencia Fiscal". El trámite les permite ocultar las brutales variaciones de su patrimonio neto.

La adhesión de la pareja a este paraguas legal no responde a una planificación contable ingenua, sino a un desesperado plan de contingencia judicial.

El movimiento fiscal se ejecutó a escasos días de vencerse los plazos para que el vocero devenido en jerarca rinda cuentas ante la Oficina Anticorrupción.

“Su esposa, Bettina Angeletti, lo hizo el 31 de mayo pasado”, revelaron las constancias impositivas obtenidas por la prensa. La maniobra busca neutralizar las pruebas que acumula Comodoro Py.

La ruta de los lujos que la "casta" no puede explicar

La investigación penal que timonean el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita desnudó un nivel de vida opulento que resulta matemáticamente incompatible con los ingresos de cualquier asalariado del Estado de Argentina.

Los peritos de la causa detectaron un agujero negro de divisas que el funcionario se niega a aclarar. Bajo sospecha se encuentran refacciones por 245.000 dólares en efectivo.

Esas obras suntuosas se realizaron sin factura en su vivienda del country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz.

A la par de las remodelaciones en negro, la lupa judicial se posó sobre la llamativa adquisición de un piso en el barrio porteño de Caballito, registrado mediante una simulación de deuda con dos jubiladas. Curiosamente, los hijos de las vendedoras resultaron ser socios de una constructora vinculada al poder de turno.

“Los gastos de tarjeta de crédito superaron los 80 millones de dólares en 2025”, detalla el expediente judicial sobre los consumos desbocados de la familia. Los viajes premium a Aruba y el Llao Llao completan la obscena postal del privilegio.

El creador del relato se beneficia del vacío legal

La contradicción ética de la situación roza el absurdo y expone el nivel de cinismo con el que se maneja la cumbre gubernamental.

Meses atrás, el propio Adorni utilizaba sus habituales conferencias de prensa y sus redes sociales para militar la sanción de la norma impulsada por el diputado José Luis Espert.

El funcionario alababa la normativa argumentando que le devolvía a los ciudadanos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Hoy utiliza esa misma opacidad para eludir sus responsabilidades penales.

La ley de la "Inocencia Fiscal" no incluyó ninguna cláusula de exclusión para las denominadas Personas Expuestas Políticamente, un olvido legislativo diseñado a la medida de los nuevos jerarcas. Mientras el pueblo argentino padece un ajuste feroz que pulveriza los ingresos de la clase media, los defensores de la austeridad se auto-perciben inocentes ante el fisco.

“La declaración jurada simplificada calculará el impuesto únicamente sobre lo facturado”, explicaron los tributaristas. El crecimiento de la fortuna familiar quedará bajo un manto de sospecha permanente.

El Mundial de la impunidad y las cuentas offshore

El timing de la presentación es otra muestra de la estrategia de dilación sistemática que implementa la defensa del Jefe de Gabinete. Adorni pisó las declaraciones de la OA durante meses apostando a que el inicio del Mundial de Fútbol FIFA 2026 operara como una gigantesca pantalla de distracción mediática.

No obstante, las medidas dictadas por el juzgado de Lijo prometen agitar el avispero político. La diputada Marcela Pagano ya solicitó formalmente la detención de Adorni por entorpecimiento.

La causa penal sumó ingredientes de extrema gravedad al ordenar el peritaje de los teléfonos del contratista Matías Tabar y del productor de televisión Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario.

La Justicia sospecha que la productora ImHouse funcionó como una terminal para desviar pauta y contratos millonarios desde la Televisión Pública.

“El expediente analiza vínculos con la Causa $Libra”, confiaron fuentes de los tribunales sobre una red de sociedades offshore. El andamiaje del lavado familiar empieza a mostrar sus fisuras legales.

Lo que tenés que saber sobre el Adornigate