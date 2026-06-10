El carancheo de Aníbal Fernández: blindó a Kicillof, justificó la crisis de la provincia y fustigó el cotillón militante

El naufragio político de la Provincia de Buenos Aires encontró un inesperado vocero de la decadencia.

El exjefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, reapareció públicamente en el canal de streaming Gelatina para intentar sostener el desgastado relato de Axel Kicillof.

Con el tono canchero que lo caracteriza, el exministro justificó las falencias estructurales de una administración bonaerense que camina a base de promesas incumplidas. El peronismo intenta maquillar el fracaso de la gestión provincial.

Fernández reconoció, con una crudeza que pretendía ser un elogio, la absoluta falta de preparación con la que el mandatario provincial desembarcó en el principal distrito de Argentina.

“Axel cuando llega a la gobernación llega con un ramo de palabras, no tenía nada”, disparó sin filtro, desnudando la improvisación del kicillofismo.

Según su visión, el jefe comunal requirió del auxilio de cuadros ajenos como Carlos Bianco para rellenar los baches de su primera etapa. La falta de equipos propios marcó el inicio del descalabro.

La mentira de la salud bonaerense

El punto más cínico del monólogo de Fernández en el envío conducido por Pedro Rosemblat fue la encendida defensa del sistema sanitario provincial, un sector que los vecinos del conurbano sufren colapsado a diario.

El quilmeño aseguró que Kicillof está haciendo una tarea excelente al suplir los recortes de los programas nacionales para el cáncer o el VIH. El exministro prefiere ignorar las guardias vacías de los hospitales provinciales.

“Eso hay que enunciarlo y no mentirosamente”, lanzó, comparando la situación con las promesas rotas de Carlos Menem.

La realidad en los hospitales de La Plata y los distritos del Gran Buenos Aires desmiente el idilio discursivo del exfuncionario.

Los médicos denuncian precarización laboral extrema y falta de insumos elementales que el Poder Ejecutivo provincial maquilla con marketing político.

Sin embargo, para Fernández, el gobernador es un administrador ordenado y disciplinado. El blindaje mediático busca ocultar una provincia desfinanciada y asfixiada por la inseguridad.

"Mala leche" y carteles en el teatro del absurdo

La interna por el sillón de cara a los próximos comicios presidenciales expuso las miseria operativas del armado peronista. Al ser consultado sobre el reciente acto político donde el kicillofismo desplegó banderas con la consigna "Cristina Libre", Fernández estalló contra los organizadores del evento.

Calificó la utilización política de la situación judicial de la expresidenta como una maniobra de baja estofa. “Eso que se vio en el teatro es mala leche, le quita presencia”, sentenció con saña. La interna del PJ bonaerense se dirime a cielo abierto.

Para el exjefe de ministros, la sobreactuación del entorno de Kicillof roza el ridículo técnico, argumentando que una pancarta partidaria carece de fuerza de ley para revertir un fallo judicial de Comodoro Py.

El veterano dirigente acusó a las segundas líneas de la gobernación de intentar inventar una épica de cartón mientras el pueblo padece las consecuencias del ajuste económico. Aníbal mandó a la militancia bonaerense a ponerse a laburar en serio.

Gobernar la miseria desde el Olimpo

El distanciamiento con los métodos de la mesa chica de la gobernación quedó expuesto cuando Fernández reconoció que, si tuviera la botonera provincial, manejaría los hilos de un modo completamente diferente.

Citando al Dante, pidió a las bases peronistas aguantar los tiempos de malaria económica sin recurrir a falsas disputas de liderazgo. “Nada más feo que recordar los tiempos felices en la miseria”, filosofó de manera bizarra.

El peronismo bonaerense propone la resignación como única plataforma electoral. El destino de Buenos Aires sigue preso de sus propios mariscales del fracaso.

Lo que tenés que saber de las declaraciones de Aníbal