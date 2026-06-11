Cristina salió al balcón a saludar a una multitud al cumplir un año de condena: abajo sonó Jijiji, con pogo incluído.

Cuando los relojes de los muchos militantes kirchneristas marcaron las 17:13, la líder del peronismo decidió asomarse para saludar a una multitud enardecida. Abajo, el asfalto porteño vibró primero entonando estrofas del himno nacional y luego mediante un furioso pogo al ritmo de "Jijiji". Fue una postal culmine tras cumplirse doce meses de su condena judicial.

Este miércoles marcaba el primer aniversario desde aquel fallo dictado por la Corte Suprema en la causa Vialidad. La sentencia ejecutó una pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner. Semejante acontecimiento generó un quiebre absoluto del sistema político argentino.

Los días previos a esa condena transcurrieron bajo extrema tensión social e institucional en toda la república. El Partido Justicialista se declaró rápidamente en estado de alerta deliberativa organizando vigilias de emergencia. Denunciaban un intento de "proscripción" para sacarla del inminente escenario electoral.

Durante el 9 de junio 2025, la ex mandataria brindó su último discurso presencial desde la sede del PJ nacional en Matheu 130, CABA. Allí calificó su detención domiciliaria como un "certificado de dignidad" frente a la persecución del "Partido Judicial". Ese día marcó el inicio del confinamiento estricto.

Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se acercó aquella vez para transmitirle solidaridad pese a estar enfrentado con Máximo Kirchner. Sin embargo, el mandatario provincial terminó siendo recibido entre fuertes provocaciones por parte de cierta militancia camporista. La interna peronista quedó expuesta brutalmente ante las cámaras.

La idea inicial sobre resistir colectivamente el arresto fue desechada rápidamente por la propia dirigencia. Finalmente, ella esperó esa notificación judicial confinada dentro de su departamento ubicado sobre San José 1111. Esta esquina del barrio de Constitución es hoy un punto de peregrinación ineludible.

Balcón, encierro y polémicas barriales

Desde que se conoció aquel veredicto supremo, miles de simpatizantes montaron guardias de apoyo que duraron semanas. Mientras Javier Milei y otros referentes oficialistas celebraban el encierro, la expresidenta tomaba contacto visual mediante un balcón hogareño. Hubo efusivos saludos e incluso bailes controversiales.

Aquella aparición frecuente generó disgusto entre quienes consideraban inapropiado que una persona condenada alterara la convivencia vecinal. No obstante, la Justicia aclaró que podía usar ese espacio con "buen juicio, prudencia y sentido común". Así logró zanjarse aquella polémica barrial sin mayores inconvenientes.

Entre el 10 y el 12 de junio 2025 hubo cortes masivos organizados por sindicatos junto a movimientos sociales. Bloquearon accesos clave hacia Capital Federal escalando peligrosamente cierto nivel de conflicto callejero. Simultáneamente, el kirchnerismo evaluaba marchar masivamente rumbo a los tribunales de Comodoro Py.

Llegado el 17 de junio, recibió formalmente la notificación del arresto de forma virtual y comenzó a cumplir su pena. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) le impuso usar una tobillera electrónica junto a severas restricciones para recibir visitas. Sus seguidores calificaron esto como "trato degradante".

La interna y el operativo clamor

Pese a la persistencia en los reclamos, cada pedido para revisar las condiciones de detención resultó sistemáticamente desestimado. El 18 de junio 2025 ocurrió aquella primera movilización masiva hacia Plaza de Mayo con inmenso acompañamiento social. Curiosamente, la CGT decidió no marchar de manera orgánica.

Desde su confinamiento porteño, empezó a recibir visitas de carácter político y personal casi diariamente. Esto generó fuertes reparos entre sus detractores, quienes consideraban que alguien inhabilitado no debía realizar actividad partidaria. La tensión institucional escaló velozmente cuando trascendió cierta cumbre específica.

Cuando se difundió una reunión con nueve economistas, el tribunal dictaminó limitaciones estrictas sobre aquel régimen de visitas. Fijaron un tope máximo de tres personas en simultáneo por un lapso no mayor a dos horas. Desde entonces, su entorno sostiene un reclamo público incesante.

Consideran que estas normativas carcelarias resultan "objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias". La campaña por "Cristina Libre" se adueñó del accionar militante buscando convertir esta causa en la principal demanda opositora. Todo esto aviva el fuego contra otros sectores moderados.

San José 1111: A un año de la proscripción de Cristina por parte de la mafia judicial, el pueblo sigue a su lado. pic.twitter.com/pO3phHsM7N — Todo Negativo (@TodoNegativo) June 10, 2026

Lo que tenés que saber sobre la condena Causa: La ex mandataria cumple un años de encierro debido al caso Vialidad.

Condiciones: Utiliza monitoreo electrónico y tiene ingresos restringidos a tres individuos simultáneos por dos horas.

Impacto: Las facciones justicialistas arden mientras la militancia exige su liberación total.

Posteos de apoyo a Cristina

Hoy se cumple un año de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que, en tiempo récord, confirmó la ilegítima condena de la ex presidenta @CFKArgentina dispuesta arbitrariamente por la justicia federal.



Luego de una persecución mediática judicial, Cristina fue condenada… pic.twitter.com/qrvfUtAjxl — Julio Alak (@Julio_Alak) June 10, 2026

MAFIOSOS Y CAGONES



Estos tipos garantizan que el sacrificio de los argentinos no valga nada. Metieron en cana a Cristina para que no la podamos votar. Se cuidan entre ellos y persiguen a quien defiende al pueblo. #CristinaLibre pic.twitter.com/UH160Wbgsd — La Cámpora (@la_campora) June 10, 2026

A un año del fallo contra Cristina



Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.

Cristina fue víctima de una larguísima persecución que… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

"Dale meteme presa y qué van a hacer

¿Le van a aumentar el salario a los argentinos?

No

¿Van a financiar escuelas y hospitales?

No

¿Van a pagar la deuda al FMI?

No

Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor"

Pasó un año. Tenía razón en todo. Por eso la tienen presa. pic.twitter.com/HrjmT9QP0i — Cristina Libre (@CristinaLibreOk) June 10, 2026