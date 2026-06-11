Alak y Cagliardi encabezaron una capacitación sobre las transformaciones del orden global

El intendente de La Plata y secretario de Formación Política del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Julio Alak, encabezó junto al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, una nueva jornada del ciclo de formación política que impulsa el PJ provincial a través del Instituto de Capacitación Política (ICP).

La actividad se realizó ayer en la sede del Partido Justicialista de Berisso, mientras que el ciclo continuará el próximo miércoles en Florencio Varela y seguirá recorriendo distintos distritos bonaerenses.

En esta oportunidad, se llevó adelante la segunda clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, que reúne a miles de estudiantes de todo el país y del exterior.

Durante la apertura, Alak destacó que “la formación política es una necesidad muy grande de la militancia política argentina y también del exterior, ya que ciudadanos de distintos países del mundo apoyan nuestro programa”.

Además, remarcó la necesidad de adaptar las herramientas de análisis a los cambios del contexto internacional: “Como el mundo ha cambiado, Latinoamérica cambia, Argentina cambió y nuestro movimiento tiene que asumir esos desafíos, es por eso que llevamos adelante este curso”.

Finalmente, expresó: “El desafío que tenemos hoy por delante es cómo nuestro país se para ante el mundo. Perón desarrolló la tercera posición, los países no alineados. Pero el mundo cambió y tenemos que tener una política inteligente para ver cómo nos paramos y hacemos realidad nuestras banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social”.

Por su parte, Cagliardi valoró que la capacitación se desarrollara en una ciudad profundamente ligada a la historia del peronismo y enfatizó: “Qué estén haciendo esta capacitación en Berisso para nosotros es muy importante, ya que esta ciudad tiene el título del 'kilómetro cero' del peronismo. Entre todos fuimos formando esta ciudad con un sentido de pertenencia de lo que era el peronismo y hoy seguimos de esa forma”.

La clase estuvo a cargo del economista e investigador Ricardo Aronskind, quien analizó las transformaciones del escenario internacional y los desafíos que enfrenta Estados Unidos. “El título de esta charla es el nuevo orden mundial. Y la pregunta que viene detrás es si puede Estados Unidos seguir gobernando el mundo”, resaltó.

Durante su exposición, el especialista sostuvo que Estados Unidos atraviesa problemas económicos y sociales cada vez más profundos y que la figura de Donald Trump expresa parte de esa crisis y afecta la imagen internacional del país. En ese marco, aseguró que “no hay nadie caritativo en el escenario internacional pero Argentina puede encontrar muchos socios muy interesados en las cosas muy valiosas que tiene nuestro país”.