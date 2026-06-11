Karina Milei postula a Sandra Pettovello en pleno desgaste de Manuel Adorni por sus polémicas fiscales

Mientras la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una fase de desgaste definitivo acorralado por escándalos de privilegios fiscales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, movió las piezas de su ajedrez con un gesto que sacudió la interna oficialista.

En una cena reservada en un restaurante de sushi en Villa Urquiza, "El Jefe" sentó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, frente al bloque de diputados de La Libertad Avanza.

La inusual exposición de la funcionaria —quien suele escapar del barro parlamentario— fue leída de inmediato como el lanzamiento encubierto para una eventual sucesión en la Jefatura de Gabinete.

El cónclave, custodiado por el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, no solo sirvió para exhibir el plan de contingencia ante el declive de Adorni, sino para plantar una dura advertencia de alineamiento incondicional hacia los sectores díscolos del oficialismo.

Ajuste fiscal en casa y el misterio del Decreto 130

El trasfondo que aceleró la movida de Karina Milei es el delicado frente personal y judicial que atraviesa Manuel Adorni. En las últimas horas se confirmó el peor de los secretos pasillos adentro de Balcarce 50: el jefe de Gabinete solicitó acogerse de urgencia al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias amparado bajo la controvertida “Ley de Inocencia Fiscal”.

Lo escandaloso del trámite es que se ejecutó apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, se sumara al mismo esquema de regularización tributaria.

El doble estándar ético de utilizar beneficios de excepción mientras se predica el ajuste a la ciudadanía terminó de detonar su crédito político ante los ojos de los hermanos Milei.

Con Adorni en el ojo de la tormenta, las miradas convergieron de inmediato en la letra chica del Decreto 130/2026 firmado a comienzos de marzo.

Aquella normativa, que pasó casi desapercibida, estableció el esquema de reemplazo formal del jefe de Gabinete en caso de ausencia, posicionando en primer lugar de la línea de sucesión a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello (dejando relegado al ministro de Defensa, Carlos Presti).

Aunque cerca de la ministra intentan bajar el precio de la especulación asegurando que ese ordenamiento respondió a un pedido técnico del propio Adorni y que ella "no tiene interés en la coordinación política", su centralidad en la cena de Villa Urquiza echó nafta a las versiones de una transición inminente.

Sandra Pettovello y la paradoja del refugio en la cima

El repentino baño de presencialismo político de Sandra Pettovello delata la desesperación de un esquema que se va quedando sin fusibles de confianza.

Que una ministra que arrastra una gestión hipersensible y desgastante en lo social sea promovida para la Jefatura de Gabinete es una muestra de la endogamia patológica de la toma de decisiones libertaria.

Pettovello argumenta ante sus íntimos que no desea la máxima exposición pública, pero su sumisión a los deseos de Karina Milei la coloca en el centro de la escena.

Su figura se sostiene exclusivamente en el cordón umbilical de confianza ciega que la une a Javier Milei; sin embargo, carece de la experiencia de rosca y el músculo político necesarios para coordinar un gabinete fracturado, lo que podría transformar su eventual ascenso en un pasaporte directo al desgaste prematuro.

La disciplina del sushi y la advertencia a Patricia Bullrich

La cena de Villa Urquiza operó además como un tribunal de disciplina partidaria con el sushi como decorado. La consigna lanzada por Karina Milei fue directa a la mandíbula de los sectores que intentan perfilarse con autonomía de cara al mediano plazo:

"Todos somos un mismo equipo y la prioridad es la reelección de Milei". El mensaje tuvo como destinataria elíptica a Patricia Bullrich, quien en los últimos días comenzó a sembrar sutiles pero firmes diferencias, exigiendo públicamente que Adorni presente de inmediato su declaración jurada y desmarcándose del rechazo oficial al pliego judicial de la candidata María Verónica Michelli.

Al sentar en la mesa a los laderos bullrichistas Damián Arabia y Silvana Giudici, Karina les notificó que en el universo libertario no se toleran los librepensadores: o se acepta la conducción monolítica de los hermanos del poder o se quedan afuera del reparto del 2027.

Explicaciones internas y el factor Pablo Quirno

Durante las horas que duró el encuentro distendido en el reducto gastronómico porteño, los legisladores aprovecharon para testear el termómetro interno del ministerio más grande del organigrama nacional.

Ante las preguntas puntuales sobre la reciente e imprevista salida de su exjefe de Gabinete en el ministerio, Leandro Massaccesi, Pettovello repitió la versión oficial: juró que su eyección no estuvo vinculada al polémico crédito hipotecario que el funcionario obtuvo en el Banco Nación, sino al "pecado" político de haberle ocultado la información de la operación a la ministra.

Por si las resistencias de Pettovello a asumir el cargo de Adorni resultaran insalvables, los comensales libertarios se llevaron otro nombre anotado en sus libretas de apuntes: Pablo Quirno.

El funcionario del área económica construyó en los últimos meses una relación de altísima sintonía y confianza con Karina Milei, transformándose en el "Plan B" técnico del riñón de la Secretaria General en caso de que la transición requiera un perfil más asociado al control de las cuentas públicas y menos expuesto a las batallas culturales cotidianas.

Las claves de la interna libertaria en el Congreso