Batalla campal en el Hipódromo de La Plata: le destrozaron la cabeza a un sindicalista.

Mediodía de furia en el circo hípico platense. Dos jockeys que serían parte al gremio que lidera Matías Ferreyra (Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores), agredieron físicamente de una forma salvaje al secretario general do otro de los sindicatos del turf en La Plata (Unión de Profesionales), cuyo nombre es Matías Guzmán, quién debió ser atendido de emergencia por el área de salud del enorme hipódromo ubicado frente a la estación de trenes de 1 y 44, en una zona cercana al centro de la capital bonaerense.

Como muestran las imágenes, Matías Guzmán debió retirarse del lugar con una cobertura de gazas envolviendo su cabeza luego de ser debidamente atendido por médicos del lugar. Según pudo saber PrimeraPagina.info, el herido deberá seguir un tratamiento ambulatorio durante un largo tiempo debido a la inmensidad del corte y a la zona donde se produjo.

Lo cierto es que este tipo de hechos delictivos de altísimo voltaje se vienen reiterando desde hace años en el Hipódromo de La Plata sin solución a la vista. Los jockeys serán petisos pero también son asperísimos. Resuelven sus problemas a la piñas en el mejor de los casos, pero también lo han hecho a los tiros, aunque sin muertos contables por ahora, o como en este caso, con elementos contundentes y directo a la cabeza.

Al parecer, la rosca sería que entre Fabián Rivero, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata y Matías Guzmán, titular de un pequeño gremio denominado Unión de Profesionales. Ambos estarían tratando de desbancar a Matías Ferreyra para quedarse con la representación total de los jockeys.

Entonces Ferreyra, hombre de pocas pulgas por lo que se ve, se entusiasmó con la idea de ver a Guzmán cabeceando garrotes y decidió cumplir su sueño húmedo este mediodía en pleno Hipódromo de La Plata. Para eso, habría mandado a dos de sus lugartenientes a buscar a su enemigo gremial. Si bien el predio es grande, los justicieros lo encontraron rápido y solo, y dieron cumplimiento inmediato a los oscuros deseos de su jefe.

Es importante recordar que Fabián Rivero, actual presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de La Plata, es un ex jockey nacido en la ciudad de La Plata y quien, a lo largo de casi cuatro décadas, participó en más de 15 mil carreras, logrando más de 1.900 victorias de las cuales quince fueron G1. Además, se desempeña como presidente de la Escuela de Jockeys Aprendices del Hipódromo de La Plata, donde comparte su vasta experiencia con nuevas generaciones de jinetes.