La fortuna en un pendrive: Adorni de "no entender" el Bitcoin a declarar 500.000 dólares ocultos

El relato de la transparencia libertaria se enfrenta a su hora más oscura en este junio de 2026. El vocero blanqueó de golpe la existencia de US$ 513.000 en criptomonedas que omitió en todas sus presentaciones anteriores.

Para justificar este imprevisto tesoro digital, Adorni ensayó una accidentada explicación televisiva asegurando que es un pionero que invirtió fuerte desde 2014 y que guardó sus activos en el anonimato.

Sin embargo, el rastro de sus propias palabras —el archivo implacable de videos de 2020 y 2022 donde confesaba "no entender el fenómeno"— instaló una sospecha inevitable: ¿se puede esconder medio millón de dólares en un pendrive de almacenamiento y pretender que la Justicia no pregunte de dónde salieron los fondos?.

El "sinceramiento" de los US$ 513.000 y la insólita defensa en TV

La bomba patrimonial detonó formalmente el pasado 10 de junio de 2026, cuando ingresó a la Oficina Anticorrupción la declaración rectificativa del jefe de ministros.

Los números globales de la presentación pública de Manuel Adorni ya de por sí impactan: un patrimonio total declarado de $944.575.052, que incluye US$ 209.961 en efectivo billete dentro del país y un llamativo esquema de ocho deudas que trepan hasta los 304 millones de pesos.

Sin embargo, lo que activó todas las alarmas políticas y judiciales fue la repentina incorporación de US$ 513.000 en billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas, un ítem completamente ausente en sus declaraciones juradas previas.

Acorralado por la filtración del documento, Adorni intentó un control de daños en los estudios de LN+ frente al periodista José Del Río.

Allí, ensayó una justificación que rozó la apología del delito fiscal: afirmó que comenzó a incursionar en el ecosistema cripto en 2013 y que para 2014 ya había apostado una suma astronómica.

"Invertimos aproximadamente US$ 200.000 y ganamos US$ 300.000 entre 2014 y 2018. Todo en negro, como todos los argentinos. Fue un error no declararlo antes", lanzó sin inmutarse el mismo funcionario que diariamente exige rigurosidad fiscal a los contribuyentes desde el atril de Balcarce 50.

La demolición del relato a manos del archivo

La distancia entre el Manuel Adorni "gran inversor de riesgo de 2014" y el Manuel Adorni "analista mediático" es tan grande que destruye cualquier principio de verosimilitud.

El problema central del jefe de Gabinete no es solo la flagrante evasión impositiva que confesó en televisión, sino la inconsistencia lógica de su línea de tiempo.

En un video de octubre de 2020 grabado para la plataforma Lemon, el propio Adorni relataba con simpatía su experiencia como docente universitario: "Entro a dar una clase… veo a un pibe con notebook… ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. La verdad que no entendía".

El vocero ubicaba temporalmente esa anécdota cuando la criptomoneda cotizaba en torno a los US$ 6.000 (período posterior a su supuesta gran inversión).

¿Cómo se sostiene que un hombre que supuestamente arriesgó US$ 200.000 de su propio bolsillo en 2014 declare seis años después ante sus alumnos que "no entendía" el negocio y que lo miraba desde afuera?

El cinismo del funcionario ejemplar y el factor Pollicita

Durante años, Adorni construyó una identidad pública sumamente específica y rentable: la del técnico implacable, la del vocero de la superioridad moral que desmenuzaba con sorna los errores y los supuestos "curros" de las gestiones anteriores, repitiendo como un mantra que él no tenía nada que ocultar.

Este episodio desborda por completo lo técnico-tributario para transformarse en una crisis de credibilidad existencial para el relato libertario.

Mientras la economía real asfixia a las pymes y a los trabajadores con una presión impositiva asfixiante, el principal comunicador del Gobierno admite haber manejado fortunas en la clandestinidad de un dispositivo USB.

La Justicia no se quedó de brazos cruzados: el fiscal Gerardo Pollicita mantiene abierta una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal analiza minuciosamente el origen real de los fondos y la trazabilidad documental de esos dólares virtuales.

Aunque los peritos contables dictaminen que los números cierran o la causa termine archivándose, el disfraz de "ciudadano común y transparente" le quedó definitivamente chico al jefe de Gabinete.

Inconsistencias y escepticismo: El rastro de las declaraciones de 2022

Para peor, el archivo del actual jefe de ministros arroja más dudas a medida que se avanza en el tiempo. En diversas intervenciones públicas registradas durante el año 2022, Adorni todavía se mostraba abiertamente escéptico respecto de la utilidad real del Bitcoin.

Llegó a declarar en tono analítico que le gustaría "probarlo" verdaderamente el día que no hubiera “demanda del otro lado” y descalificó solapadamente a quienes pretendían utilizar el activo digital como una reserva de inversión segura, dando a entender de forma taxativa que él no forma parte de esa timba.

Hoy, la contradicción golpea de lleno la línea de fortalecimiento de la Casa Rosada. Las billeteras digitales, los pendrives de almacenamiento (hardware wallets) y los códigos criptográficos pueden aparecer y ser presentados ante el juzgado, pero la memoria de los videos es imborrable.

Adorni deberá explicarle a la Justicia y a la sociedad cómo se pasa de ser un espectador desentendido a un magnate del Bitcoin sin escalas.

Las claves del escándalo patrimonial de Manuel Adorni