Sturzenegger y Caputo entierran su interna para acorralar a Manuel Adorni, el intocable de Javier Milei

Las esquirlas del escándalo patrimonial de Manuel Adorni acaban de dinamitar la precaria paz interna de la Casa Rosada en este junio de 2026.

La accidentada declaración jurada rectificativa del jefe de Gabinete, donde blanqueó US$ 513.000 en Bitcoin alegando que operó "en negro como todos los argentinos", desató una tormenta perfecta que cruzó las fronteras nacionales.

La jugada no solo destruyó el relato de transparencia oficial, sino que provocó un milagro político: unir en la furia a los ministros Luis "Toto" Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), históricos enemigos internos que hoy comparten el espanto.

La bronca de Luis Caputo con el jefe de Gabinete escaló a niveles insostenibles el pasado jueves, cuando el ministro de Economía pegó el pegazo y faltó a la reunión de la mesa política oficial, aduciendo un misterioso viaje sin precisiones.

No era para menos: el caso Adorni rompió la frontera doméstica e ingresó al corazón de las finanzas globales. El prestigioso periódico británico Financial Times publicó una crónica demoledora sobre la "insólita confesión" del vocero presidencial, advirtiendo que la admisión de haber ocultado medio millón de dólares al fisco paralizó la administración de Javier Milei.

El diario de negocios más importante del mundo conectó el escándalo con otros hitos oscuros, como la promoción de la criptoestafa Libra y la investigación por presuntas coimas en la Andis que salpica a Karina Milei.

Para el Palacio de Hacienda, el timing del vocero fue criminal. Adorni ventiló su patrimonio clandestino justo cuando Caputo se preparaba para desfilar ante Wall Street exhibiendo un logro clave: la calificadora S&P acababa de subir la nota soberana del país a B-, dejando a la Argentina a un paso del regreso a los mercados voluntarios de deuda.

"Toto tiene mucha mala suerte: le cae un muerto encima en la mejor semana de su gestión. Lo de Adorni es una patada en el tobillo que te hace replantear si da seguir jugando", confesaron con amargura desde el equipo económico.

La hipocresía del atril y el insulto al contribuyente

El intento de Manuel Adorni de licuar su responsabilidad penal asegurando en televisión que operó en la clandestinidad "como todos los argentinos" representa un punto de no retorno para la credibilidad del Gobierno.

La respuesta desde el propio riñón de Federico Sturzenegger no se hizo esperar: Lucas Llach, segundo oficioso del Ministerio de Desregulación, salió a destrozarlo públicamente:

"Me ofendió personalmente que Adorni dijera que el 99% de los argentinos oculta su patrimonio... me hizo sentir un boludo. Ya que los boludos somos solo el 1%, ¿no nos podrían devolver la guita, Presidente?".

La ironía de Llach —quien arrastra sus propios fantasmas judiciales y embargos por el caso Vicentin en el Banco Nación— desnuda una fractura expuesta: la indignación del funcionario que cumple con las formas frente al cinismo del vocero que justifica la evasión desde el pedestal del Estado.

El certificado de defunción de la "Inocencia Fiscal"

El verdadero daño fractal que Adorni le causó al programa económico no es ético, sino estrictamente recaudatorio. Su torpe estrategia de defensa arrastró al barro la ley de alivio fiscal (u olvido fiscal), una herramienta que Caputo diseñó quirúrgicamente para que los argentinos sacaran los dólares del colchón y reactivaran la economía.

Al utilizar su caso como jurisprudencia, el jefe de Gabinete logró que la opinión pública equiparara el Régimen Simplificado con el encubrimiento de fondos sospechosos.

Instaló el deporte nacional de "peinar" las presentaciones de los funcionarios y destruyó la confianza. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el diagnóstico es lapidario: ¿Qué ciudadano común va a arriesgarse ahora a exteriorizar un centavo no declarado si el propio blanqueo quedó asociado a una causa por enriquecimiento ilícito?

La confusión técnica que ARCA no puede perdonar

En los pasillos de la ex-AFIP reina la consternación por la confusión técnica que el propio Adorni alimentó.

Una cosa es el Régimen Simplificado de Ganancias, un mecanismo diseñado para aliviar la carga documental de los contribuyentes cumplidores precargando datos de ingresos y gastos sobre el flujo anual.

Si se paga en término, el sistema activa el "tapón fiscal", presumiendo que la declaración es correcta.

Pero, como advierten las fuentes de ARCA, ese paraguas de "inocencia fiscal" explota por el aire ante una "discrepancia significativa".

Entrar al esquema simplificado para ordenar impuestos corrientes es legítimo; utilizarlo como un colador para insertar de golpe medio millón de dólares en Bitcoin que jamás pagaron tributos es, a los ojos de la justicia ordinaria, una provocación que el fiscal Gerardo Pollicita ya empezó a investigar.

Adorni confundió simplificación con impunidad, y en esa maniobra, se llevó puestos los dólares que Caputo tanto necesitaba.

Las claves de la guerra interna por el escándalo Adorni