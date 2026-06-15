CASO $LIBRA | El documento de la PFA que acorrala a Milei: las tres pruebas científicas que confirman el fraude de la criptomoneda

El escenario judicial en torno a la presunta estafa piramidal de la criptomoneda $Libra acaba de sufrir un vuelco irreversible en este junio de 2026.

La pericia oficial, sumada a las filtraciones sobre los canales de difusión, coloca al presidente Javier Milei en el centro de una densa trama de promoción organizada y manipulación de mercado.

De acuerdo con el documento oficial firmado el pasado 21 de mayo de 2026 por la Subinspectora de la PFA, María de los Ángeles Crespo, el análisis de trazabilidad arrojó conclusiones lapidarias respecto a la arquitectura del token.

La pericia técnica determinó que el activo digital denominado "LIBRA" presenta un origen único a partir de un evento de generación total (coin generation) montado sobre la blockchain de Solana, con la particularidad de poseer una asignación inicial concentrada en una sola dirección.

A los ojos de los peritos informáticos, esto evidencia un control primario absoluto por parte de una entidad o actor no identificado.

El informe de la PFA, expone los engranajes utilizados para captar a los ahorristas minoristas.

El documento resalta que para su adquisición, además de la distribución inicial, los usuarios accedían a un formulario vinculado al proyecto a través de su plataforma web, donde posteriormente se incorporaba la información del contrato del token y sus medios de contacto.

Asimismo, la fuerza federal constató que la comercialización inicial estuvo apalancada por las alternativas disponibles en el Exchange Ripio, el cual sirvió como la primera rampa de acceso para el público general.

La pericia concluye con una advertencia: las tareas desarrolladas constituyen apenas una etapa preliminar del análisis, motivo por el cual se continuará con las medidas de trazabilidad correspondientes para determinar el destino final de los activos involucrados.

Del atril al código de barras: La hipótesis de la emboscada organizada

La confirmación técnica de la Policía Federal transforma lo que el oficialismo pretendía vender como una simple "sugerencia de inversión fallida" en una maniobra de desfalco planificada desde el llano del poder.

Que el token haya nacido concentrado en una única dirección y que la dirección específica de compra publicada por Javier Milei en sus redes sociales fuera información de acceso exclusivo del creador anónimo y sus socios, destruye la teoría de la casualidad.

No hubo un "tuit espontáneo" de un entusiasta de la economía digital; hubo una difusión sincronizada destinada a inflar artificialmente el precio del activo (operación conocida en el mundo cripto como pump and dump) para que el actor en las sombras liquidara sus posiciones a costa de los ahorros de la clase media.

La complicidad del emisor del mensaje presidencial es total: o actuó con una negligencia criminal incompatible con su cargo, o formó parte activa del consorcio que diseñó la trampa.

El dilema de Taiano: ¿Justicia o complicidad en Comodoro Py?

Este informe pericial de la Subinspectora Crespo le quita al fiscal Eduardo Taiano el último margen de maniobra burocrática para seguir manteniendo el expediente bajo llave en los tribunales federales.

Tras un año de parálisis institucional y denuncias cruzadas por encubrimiento, el dictamen de una fuerza de seguridad pública e independiente le impone una sola vía de acción: el llamado a indagatoria de los responsables políticos del esquema.

Continuar dilatando las citaciones o darles tiempo a los operadores tecnológicos para que borren los registros de los servidores internacionales equivaldrá a una firma de complicidad explícita.

El caso $Libra ya no es un debate de libre mercado; es una causa penal por fraude masivo que amenaza con arrastrar la credibilidad de toda la estructura de transparencia de la Casa Rosada.

Las claves del informe técnico que liquida al oficialismo