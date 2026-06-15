Política | 13 Jun
La querella arremete contra el blindaje judicial
caso-libra-denuncia-fiscal-eduardo-taiano-encubrimiento-rombola-milei
La acusación contra el histórico titular de la Fiscalía General Nº 3 sacude los cimientos de Comodoro Py: la querella sostiene que existió una conducta deliberada para paralizar el expediente, pisar medidas de prueba clave y blindar las responsabilidades políticas y financieras que salpican de forma directa al presidente Javier Milei, quien en su momento promocionó públicamente los activos de la cuestionada plataforma. En este informe exclusivo de PrimeraPágina.info, te contamos los detalles de la presentación judicial que amenaza con quebrar el pacto de impunidad en los tribunales federales.
Por: El protector de Comodoro Py: Rombolá denuncia al fiscal Taiano por "planchar" la causa de la criptoestafa de Milei
El entramado judicial y político que rodea a la presunta estafa piramidal del caso $Libra acaba de ingresar en su fase más explosiva en este junio de 2026.
El abogado y querellante de la causa, Agustín Rombolá, anunció formalmente que impulsará una denuncia penal por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación contra el fiscal federal Eduardo Taiano.
La paciencia de los damnificados por la arquitectura financiera del caso $Libra llegó a su fin. Según detalló el letrado Agustín Rombolá, la fiscalía conducida por Eduardo Taiano montó una sistemática barrera burocrática destinada a obstruir el avance del expediente.
Específicamente, se acusa a Taiano de haber cajoneado las órdenes de allanamiento informático, los pedidos de informes a exchanges internacionales y los peritajes tecnológicos indispensables para trazar el recorrido final de los millonarios fondos en dólares que los ahorristas damnificados depositaron bajo el engaño publicitario de la firma.
"La fiscalía no avanzó con medidas clave para esclarecer las responsabilidades en la presunta estafa", disparó Rombolá sin anestesia, argumentando que el desempeño de Taiano excede la mera parsimonia judicial para configurarse como una protección política explícita hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que apadrinaron el lanzamiento de la criptomoneda.
Con este panorama, la querella considera que el fiscal general perdió toda condición de neutralidad y ya no se encuentra apto para liderar la pesquisa.
La casta judicial que cuida los secretos del poder
El pedido de denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano pone al descubierto la matriz de impunidad selectiva que rige en los pasillos de Retiro.
Cuando las estafas financieras golpean a los sectores vulnerables o a la clase media engañada por el canto de sirena de las finanzas libertarias, los tiempos de la justicia penal se vuelven eternos.
Que un fiscal con la trayectoria de Taiano sea acusado de encubrimiento demuestra que el caso $Libra no es un simple dolor de cabeza contable, sino un secreto de Estado.
Avanzar sobre la trazabilidad de los tokens y las billeteras digitales implicaría meter el bisturí en las cuentas de los principales armadores del oficialismo y revisar los favores comerciales que financiaron la campaña presidencial.
Al planchar la causa, la justicia ordinaria repite sus peores vicios: actúa como el escudo de los poderosos mientras deja desamparados a miles de ciudadanos que confiaron en la palabra y la firma del propio jefe de Estado.
Las claves de la denuncia contra el fiscal de la causa
-
La acusación formal: Agustín Rombolá denunciará penalmente al fiscal Eduardo Taiano por el delito de encubrimiento calificado.
-
Freno a las pruebas: La querella afirma que la fiscalía bloqueó de manera intencional el peritaje sobre las cuentas de $Libra y la ruta del dinero virtual.
-
El factor político: La causa investiga la estafa que fue publicitada y avalada de forma directa por Javier Milei en sus plataformas digitales.
-
Parálisis total: Desde el entorno de los damnificados alertan que la estrategia de Comodoro Py apunta a dilatar el expediente hasta provocar su prescripción.
-
Guerra de letrados: Rombolá ratificó que no tolerarán el congelamiento de la causa y exigirá el apartamiento inmediato de Taiano del juzgado.