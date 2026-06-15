caso-libra-denuncia-fiscal-eduardo-taiano-encubrimiento-rombola-milei

Por: El protector de Comodoro Py: Rombolá denuncia al fiscal Taiano por "planchar" la causa de la criptoestafa de Milei

El entramado judicial y político que rodea a la presunta estafa piramidal del caso $Libra acaba de ingresar en su fase más explosiva en este junio de 2026.

El abogado y querellante de la causa, Agustín Rombolá, anunció formalmente que impulsará una denuncia penal por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación contra el fiscal federal Eduardo Taiano.

La paciencia de los damnificados por la arquitectura financiera del caso $Libra llegó a su fin. Según detalló el letrado Agustín Rombolá, la fiscalía conducida por Eduardo Taiano montó una sistemática barrera burocrática destinada a obstruir el avance del expediente.

Específicamente, se acusa a Taiano de haber cajoneado las órdenes de allanamiento informático, los pedidos de informes a exchanges internacionales y los peritajes tecnológicos indispensables para trazar el recorrido final de los millonarios fondos en dólares que los ahorristas damnificados depositaron bajo el engaño publicitario de la firma.

"La fiscalía no avanzó con medidas clave para esclarecer las responsabilidades en la presunta estafa", disparó Rombolá sin anestesia, argumentando que el desempeño de Taiano excede la mera parsimonia judicial para configurarse como una protección política explícita hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que apadrinaron el lanzamiento de la criptomoneda.

Con este panorama, la querella considera que el fiscal general perdió toda condición de neutralidad y ya no se encuentra apto para liderar la pesquisa.

La casta judicial que cuida los secretos del poder

El pedido de denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano pone al descubierto la matriz de impunidad selectiva que rige en los pasillos de Retiro.

Cuando las estafas financieras golpean a los sectores vulnerables o a la clase media engañada por el canto de sirena de las finanzas libertarias, los tiempos de la justicia penal se vuelven eternos.

Que un fiscal con la trayectoria de Taiano sea acusado de encubrimiento demuestra que el caso $Libra no es un simple dolor de cabeza contable, sino un secreto de Estado.

Avanzar sobre la trazabilidad de los tokens y las billeteras digitales implicaría meter el bisturí en las cuentas de los principales armadores del oficialismo y revisar los favores comerciales que financiaron la campaña presidencial.

Al planchar la causa, la justicia ordinaria repite sus peores vicios: actúa como el escudo de los poderosos mientras deja desamparados a miles de ciudadanos que confiaron en la palabra y la firma del propio jefe de Estado.

Las claves de la denuncia contra el fiscal de la causa