Milei a punto de echar a Adorni, antes que el Congreso lo saque a patadas y el mundo lo masacre a él.

El reloj de arena empezó a vaciarse rápido para Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete de Ministros camina por la cornisa y su destino está sellado. Le soltaron la mano antes del papelón en el Concreso.

Nuestra Constitución Nacional es clarita y no perdona a la letra "CH" en la política (Chorros, chantas, Chabacanos, Chusmas, etc.). Según fija el artículo 101, el Congreso de la Nación puede removerlo de un plumazo. Solo necesitan la mitad más uno de los votos en ambas cámaras, y los tienen.

Este ex tuitero devenido en superministro ya hizo sobrados méritos para que le junten las firmas y lo manden a su casa. Javier Milei se dio cuenta que no le da la nafta en el recinto. Frenar esta embestida opositora es una misión imposible.

Manuel Adorni fue señalado por la querella y legisladores como un presunto «legitimador» del caso de la criptomoneda $LIBRA. Se investigan posibles transferencias a su nombre y su participación en reuniones con directivos, mientras que el funcionario ha negado vínculos contractuales formales del Gobierno con los responsables del proyecto.

El rol de Adorni en la causa Acusación de la querella: La representación legal de los damnificados sostiene que Adorni habría operado como una pieza clave para dotar de confianza y legitimidad institucional a la operatoria, lo que permitió captar ahorristas.

La representación legal de los damnificados sostiene que Adorni habría operado como una pieza clave para dotar de confianza y legitimidad institucional a la operatoria, lo que permitió captar ahorristas. Investigación financiera: La Justicia investiga la detección de presuntos movimientos de fondos en criptomonedas y transferencias vinculadas a cuentas asociadas al Jefe de Gabinete, realizadas en los días previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA.

La Justicia investiga la detección de presuntos movimientos de fondos en criptomonedas y transferencias vinculadas a cuentas asociadas al Jefe de Gabinete, realizadas en los días previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA. Reuniones bajo investigación: Se señala su presencia en encuentros junto al presidente Javier Milei y el empresario norteamericano Hayden Mark Davis (involucrado en el esquema). Defensa y posición oficial Negación de contratos: Adorni ha negado rotundamente la existencia de contratos formales entre el Poder Ejecutivo y los impulsores de la criptomoneda. [1]

Adorni ha negado rotundamente la existencia de contratos formales entre el Poder Ejecutivo y los impulsores de la criptomoneda. [1] Informe en el Congreso: Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario evitó dar mayores precisiones amparándose en que no le corresponde pronunciarse sobre causas judiciales en trámite y desestimó el peso de filtraciones periodísticas. [1, 2]

Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario evitó dar mayores precisiones amparándose en que no le corresponde pronunciarse sobre causas judiciales en trámite y desestimó el peso de filtraciones periodísticas. [1, 2] Rechazo de responsabilidades: En comunicaciones previas, el Gobierno marcó distancia del caso señalando que no se trata de hechos de gestión o actos de gobierno, desligando al mandatario y a sus funcionarios de cualquier respaldo institucional a la moneda.

El pánico al impacto exterior

La rosca en Casa Rosada está que arde porque el miedo no es tonto. El Presidente quiere evitar a toda costa la delicada interpretación que una destitución tendría fuera del país. El mundo entero decodificaría este mamarracho como la caída de un primer ministro.

Mostrarían la hilacha proyectando la imagen de un presidente débil que no controla absolutamente nada. El impacto en la confianza de los mercados sería letal y muy dañino. Nadie pone un dólar donde el capitán no maneja el timón.

Salida elegante para zafar

Para no comerse este amague monumental, el oficialismo armó una pantomima de rescate. Después de cubrirlo y ayudarlo a gambetear responsabilidades, el líder libertario le pedirá a su amigo que dé un paso al costado. Prefieren sacrificar al peón antes que perder a la reina.

Ya tienen el guión armadito para los aplaudidores de turno. El jefe de Estado dirá que cree firmemente en la inocencia del funcionario saliente. Optará por el mal menor para no seguir desangrando su propia credibilidad.

Lo que tenés que saber sobre la caída El funcionario se irá antes de exponerse a una remoción parlamentaria fulminante.

Afuera del país esto se leería como una brutal señal de debilidad institucional.

Le pedirán la renuncia como salida decorosa pero defendiendo públicamente su inocencia.