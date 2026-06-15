Mi querida Bettina: el juez Lijo avanza y Adorni le echa la culpa a su esposa por sus oscuros negocios

Manuel Adorni transpiró frío en el living de José del Río y nombró 17 veces a su esposa para justificar los supuestos "errores" de su declaración jurada. El Jefe de Gabinete intentó tirarle la pelota a su compañera de vida para zafar del bochorno patrimonial. El tiro le salió por la culata y ahora la Justicia los mira con extrema atención.

Resulta que Bettina Angeletti no es una simple espectadora en esta comedia de enredos libertarios. Esta dupla fundó en 2020 la firma AS Innovación Profesional, donde repartieron las acciones en partes iguales. El problema estalló en 2024, cuando la mujer del vocero descubrió su repentina vocación por el coaching ontológico.

Con su marido ya atornillado en el sillón más alto de la Casa Rosada, la primera dama de la vocería lanzó la consultora Mas be. Lo llamativo del emprendimiento es que rápidamente captó la atención de empresas con jugosos contratos estatales. El olfato comercial de la señora es verdaderamente admirable en plenos tiempos de motosierra.

Retornos VIP y la mira judicial

El juez federal Ariel Lijo no se come el amague de las buenas vibras y el crecimiento personal. El magistrado investiga a fondo si esta escuelita de coaching funcionó como una caja recaudadora de proveedores del Estado. La causa por presunto enriquecimiento ilícito avanza rápido y amenaza con llevarse puesto al alto funcionario.

Mientras el escándalo escala en tribunales, la protagonista mantiene un silencio sepulcral ante la prensa y solo sube posteos de autoayuda a sus redes. Sin embargo, la consultora de la esposa metió mano en su página web a escondidas para borrar evidencia comprometedora. Desapareció mágicamente la solapa que decía "Confían en nosotros" y presumía sus pesados contactos.

Borrando huellas digitales a las apuradas

Hasta hace poco, el sitio mostraba orgulloso los logos de 3 pesos pesados: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Company. Estas firmas tienen vínculos directos con licitaciones tecnológicas, contratos millonarios con YPF y la productora de eventos de Karina Milei. Una clientela demasiado exclusiva para una pequeña pyme recién salida del horno.

Si uno bucea en el archivo de internet, queda clarísimo que esas marcas estaban pegadas ahí hasta el 19 de marzo. Hoy la página de la sociedad familiar solo tiene una sección de "Sobre nosotros" y esconde bajo la alfombra a los financistas estatales. Pareciera que el supuesto superávit fiscal viene de la mano de una amnesia digital bastante selectiva.