Ignacio Devitt, el nuevo monje negro libertario: el lobbista que ahora maneja a Milei en las sombras

Mientras la figura política de Manuel Adorni atraviesa su peor momento, hay un misterioso burócrata que no deja de acumular influencia dentro de la Casa Rosada. Se trata de Ignacio Devitt, un dirigente de bajísimo perfil que pasó de ser ejecutivo corporativo a convertirse en el dueño de los secretos libertarios.

Su designación al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos fue impulsada directamente por el vocero presidencial para cuidarle las espaldas. Este muchacho evita las entrevistas, huye de las cámaras y prácticamente no existe para la opinión pública nacional.

Sin embargo, su apellido ensucia todas las conversaciones sobre negociaciones legislativas y pactos oscuros con gobernadores. Resulta una paradoja típica de la política local: cuanto menos da la cara el individuo, más negocios turbios maneja desde la oscuridad.

Lo llamativo es que su ascenso no se detuvo ni siquiera cuando comenzaron los feroces cuestionamientos contra su jefe directo. Por el contrario, en los pasillos oficiales afirman en secreto que "es el dos de Adorni" pero con un blindaje absoluto. Hoy se sienta a tomar mate en la mesa chica gubernamental junto a figuritas de peso pesado como Karina Milei y el inefable Santiago Caputo.

El curro del humo VIP

Su prontuario laboral alimenta las peores suspicacias en cada rincón de Balcarce 50. Durante años manejó los asuntos públicos y el lobby feroz para Philip Morris y Massalin Particulares, las tabacaleras más voraces del planeta. Su desembarco en la gestión estatal fue tan rápido como silencioso, dejando la puerta abierta para que sus antiguos patrones hagan negocios espurios.

Acá no hay casualidades, porque el anhelo histórico de esa multinacional era destrabar la prohibición del cigarrillo electrónico vigente desde 2011. Oh casualidad, hace apenas unas semanas el Ministerio de Salud legalizó la comercialización del vapeo mediante una simple resolución firmada a escondidas. El operador movió las piezas desde las sombras para habilitarle un curro monumental a la empresa que le pagaba el sueldo hasta noviembre pasado.

Como si esto fuera poco, el trepador supo borrar con el codo sus antecedentes militantes en la Juventud PRO y un sospechoso viajecito formativo a China financiado por el comunismo. Limpió su perfil digital a las apuradas para que nadie descubra que es un camaleón de manual. En un gobierno que llegó prometiendo barrer a los parásitos estatales, el poder de este lobbista representa la estafa electoral definitiva de Javier Milei.