El vuelo final de Gaspi: la muerte del youtuber que paralizó la internet

Gaspi no era un cuatro de copas del ciberespacio, sino el pibe de apenas 23 años que revolucionó las redes con sus preguntas incómodas. Su repentina partida dejó a la pibada huérfana de su histórico saludo gutural y su humor recontra áspero. Este muchacho, bautizado en el documento como Gaspar Prim Díaz, se mató trágicamente en un choque aéreo que parece sacado de una mala película de acción.

El desastre ocurrió este domingo por la mañana en la coqueta zona de Recreio dos Bandeirantes, allá en la vibrante Río de Janeiro. Las naves de lujo colisionaron sin piedad en pleno vuelo y terminaron lloviendo a pedazos sobre un estacionamiento privado. Seis almas en desgracia perdieron la vida al instante, confirmando que la parca no discrimina pasaportes ni cantidad de reproducciones.

El yanqui y el fuego cruzado

Para hacer el combo aún más surrealista, en la lista de víctimas fatales apareció el excéntrico cantante estadounidense Oliver Tree. Ambos venían compartiendo el cielo junto al director argentino de videos Lucas Vignale cuando la fatalidad tocó a la puerta del cielo. Uno de los fierros voladores se prendió fuego completo tras el brutal impacto, calcinando cualquier esperanza de rescate heroico.

Los bomberos del país vecino, que llegaron cuando el desastre ya estaba cocinado, se encontraron con un escenario tétrico de destrucción. Unos 45 efectivos tuvieron que juntar los restos metálicos y humanos dispersos por la zona comercial. La violencia del golpe fue tan bestial que los fragmentos de las hélices terminaron rebotando contra los edificios residenciales del barrio.

El fin de una era digital

El pibe de voz ronca había escalado a la cima absoluta tras su recordada participación en la Velada del Año V en España. Hace poco se había sumado al equipo de streaming de Blender para seguir facturando a lo grande con su estilo políticamente incorrecto. Hoy, el creador de contenido que vivía bardeando a los transeúntes, se despidió del mundo con una salida demasiado ruidosa.

La rosca virtual está de riguroso luto y los homenajes digitales llueven sin parar desde todos los frentes. Se terminó de golpe la exitosa carrera del pibe que se la llevó en pala incomodando a la gente normal en la calle. Sus millones de fanáticos lloran a moco tendido mientras las autoridades brasileras intentan entender qué carajo falló allá arriba.

El pibe detrás del personaje

Gaspar Prim Díaz arrancó con esta locura digital cuando apenas tenía 17 años y caminaba las calles porteñas con un micrófono en la mano. Con su inconfundible saludo de "Buenas", se dedicaba a incomodar a desconocidos con situaciones verdaderamente insólitas que lo catapultaron a la fama. Rápidamente se transformó en el rey de la provocación urbana juntando millones de suscriptores en la web.

Semejante nivel de exposición lo llevó a ganar el premio al "Youtuber del Año" en los famosos Coscu Army Awards allá por 2022. Sin embargo, la fama le pasó factura rápido y una fuerte crisis personal lo obligó a alejarse de la exposición pública por un buen tiempo. Los aplaudidores de turno pensaron que estaba terminado, pero el muchacho tenía otros planes en mente.

Su resurrección mediática ocurrió recién en 2025 con un video mucho más introspectivo bautizado "La vuelta de Gaspi". Allí demostró una faceta totalmente desconocida, logrando acumular millones de reproducciones en cuestión de horas. Tristemente, el destino tenía preparado un final espantoso para este creador de contenido que supo polarizar a toda la Argentina.