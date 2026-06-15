Murió Taty Almeida, la madre que transformó el desgarro en trinchera de amor y memoria

La historia de los derechos humanos en la Argentina acaba de perder uno de sus faros más humanos, entrañables y persistentes en este junio de 2026. Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, universalmente conocida como Taty Almeida, falleció este domingo por la tarde a los 95 años de edad tras permanecer varios días internada en el Hospital Italiano.

Con su partida se cierra un capítulo monumental de resistencia pacífica, pero su legado queda eternizado en las 24 poesías que le heredó su hijo Alejandro antes de ser secuestrado por la Triple A, y en un grito de "Nunca Más" que hoy suena con un nudo en la garganta colectiva de todo el arco político.

La confirmación del fallecimiento de Taty Almeida caló hondo en el tejido social argentino. La cuenta oficial de las Madres de Plaza de Mayo expresó el sentimiento generalizado con un texto que estremece: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”.

El comunicado destacó su inmensa generosidad para caminar junto a las nuevas generaciones: “Tuviste además la enorme sabiduría y capacidad de caminar junto a los más jóvenes, acompañando y escuchando siempre. Prometemos cuidar tu memoria y la de Alejandro, llevando tu legado a cada rincón”.

Docente de alma y nacida en el seno de una familia patricia de corte militar —su padre fue oficial de Caballería y su hermano coronel del Ejército—, la vida de Taty cambió drásticamente en junio de 1975. Su hijo Alejandro Martín Almeida, de 20 años, estudiante de Medicina y trabajador de la agencia Télam, fue secuestrado y desaparecido por la organización paraestatal Triple A.

Fue allí donde Taty descubrió la militancia de su hijo en el ERP-22 de Agosto y halló una agenda oculta con 24 poemas de amor y revolución. Esos textos, compilados en 2008 en el libro Alejandro, por siempre amor, se convirtieron en el motor de su incansable marcha que comenzó formalmente en 1979 al incorporarse a las Madres, manteniendo hasta sus últimos días su residencia en el departamento de Palermo desde donde vio partir a su hijo por última vez.

UN MENSAJE QUE TRASCIENDE



Mensaje de Taty para cuando estés desnimado



💔 pic.twitter.com/cVpQLPSZss — Aguz ✨️🇦🇷 (@sweeter_gxs) June 14, 2026

El contraste entre la inmortalidad de Taty y el silencio de la Rosada

La muerte de Taty Almeida se produce en un contexto político polarizado y hostil para las banderas históricas de los derechos humanos.

Mientras todo el arco de la oposición democrática se volcó a las redes para llorar a una mujer que enseñó que "la lucha se abraza con alegría", el gobierno de Javier Milei optó por el silencio institucional y la indiferencia ideológica que caracteriza a su gestión anarcocapitalista.

Para la Casa Rosada, los pañuelos blancos representan un pasado que intentan reescribir bajo la lógica del olvido contable; para el pueblo argentino, la figura de Taty trasciende las mezquindades de coyuntura.

Asimismo, la pérdida de Taty expone la orfandad de liderazgos aglutinadores en el peronismo. Figuras como Axel Kicillof se recuestan en el recuerdo de estas Madres para buscar una legitimidad épica que sus propias gestiones desgastadas no logran proveer. Taty Almeida no pertenecía a una facción: pertenecía a la reserva moral de la democracia argentina.

El contraste es brutal: frente a la deshumanización fría del poder central, Taty deja un legado de ternura, convicción y poesía que ninguna motosierra discursiva podrá borrar de la memoria colectiva.

Todas las voces: Los mensajes de despedida del arco político

El fallecimiento de la histórica activista generó una oleada inmediata de condolencias y homenajes por parte de los principales referentes políticos y sociales del país:

Cristina Fernández de Kirchner : “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty” .

Sergio Massa : “Hasta siempre Taty. Dignidad, lucha y valentía” . (Acompañado por el comunicado oficial del Frente Renovador: “Con profundo dolor, despedimos a una luchadora incansable y una de las voces más valientes en la defensa de la Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo, su compromiso y su valentía, marcaron para siempre la historia de nuestro país” ).

Axel Kicillof : “Con enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos. Gracias por tanto Taty. Hasta siempre” .

Abuelas de Plaza de Mayo : “Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara” . (Coincidiendo en un fin de semana de luto donde también despidieron a Angelina Caterino de Castro, referente histórica de Mendoza que logró abrazar a su nieta restituida Claudia Domínguez Castro).

La Cámpora : “Alegre y combativa. Graciosa y valiente. Hasta siempre compañera Taty. Seguiremos militando, hasta que no quede ningún genocida suelto, hasta que encontremos a Alejandro y a cada uno de los 30.000 compañeros, hasta que todo sea como lo soñamos” .

Martín Lousteau : “Hoy nos dejó Taty Almeida, una mujer enorme que transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Fue el ejemplo de cómo las mujeres, desde el coraje, el cuidado y la templanza, marcaron la política de nuestro país y se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia. Un abrazo fuerte a sus seres queridos. Hasta siempre, Taty” .

Gabriel Katopodis : Definió a la militante como una “luchadora incansable de mil batallas, siempre con humor, inteligencia y sabiduría” , destacando su "fuerza, compromiso y sensibilidad" .

Juan Manuel Abal Medina : “Hoy se nos fue nuestra querida amiga y compañera Taty Almeida. En la noche más oscura del terrorismo de estado se jugó la vida por defender la democracia y los derechos humanos. Un inmenso honor haberte conocido y haber disfrutado de tu hermosa amistad! ¡HLVS!” .

Mayra Mendoza : “Mujeres como Taty Almeida, valientes, alegres, combativas, pasan por esta vida para abrirnos sendas por las que caminar buenos rumbos a quienes venimos detrás de ellas. Como todas las Madres y las Abuelas, Taty convirtió su dolor en lucha y lo hacía con una sonrisa permanente... La recordamos inaugurando con ella en nuestro Quilmes, en 2022, la Casa de Abrigo Permanente que lleva su nombre en merecido homenaje. Hasta siempre, Taty querida” .

Mariel Fernández: “Con mucha tristeza despedimos a Taty Almeida, una mujer inmensa que hizo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia una causa de vida. Su compromiso, su valentía y su amor por el pueblo dejan una huella imborrable en la historia de nuestro país. Hasta la victoria siempre, querida Taty 🤍”.

"Le pedí a Dios no llegar nunca a encontrar los huesos de Alejandro"

Durante una actividad realizada en marzo en la exESMA, donde se inauguró una muestra impulsada por la CGT, Taty Almeida volvió a conmover al recordar a su hijo Alejandro Almeida, secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975.

Con profunda emoción, la histórica referente de derechos humanos expresó uno de los sentimientos más dolorosos que la acompañó durante décadas de búsqueda y lucha por memoria, verdad y justicia.