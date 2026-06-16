Argentina lidera el aumento de nafta en la región con un 24,3% en dólares desde febrero

Mientras el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos dispara los precios globales de la energía, la Argentina se coronó campeona continental del ajuste en los surtidores en este junio de 2026.

Según un durísimo informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el valor de la nafta en el mercado local registró un aumento del 24,3% en dólares desde finales de febrero, liderando cómodamente la “Copa América del aumento de la Nafta”.

Lo escandaloso del escenario local es que la suba triplica la de Brasil (4,9%) y duplica la de México (10,7%), transformando el boom de exportaciones de crudo en una trampa para los bolsillos locales.

La nafta más cara del bloque exportador

El diagnóstico del IAG es tajante: a diferencia de las principales economías del mundo que implementaron políticas activas para blindar a sus industrias y trabajadores del shock energético, la Argentina trasladó el impacto de la crisis de Medio Oriente de manera cruda y directa a los consumidores.

Con el salto de finales de febrero, el litro de nafta súper en el país pasó de USD 1,12 a USD 1,40, un encarecimiento en dólares que humilla a sus pares exportadores de la región.

Mientras la suba local fue del 24,3%, Ecuador se plantó en un 14,7%, México en un 10,7%, Brasil en un módico 4,9% y Colombia apenas arañó el 1,9%.

Esta disparidad sumergió a los automovilistas locales en una realidad insólita: hoy los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que en Estados Unidos (donde cotiza a USD 1,14) y un 6% más caro que en Brasil (USD 1,31).

La contradicción comercial es brutal si se tiene en cuenta que el sector energético nacional aportó un saldo positivo histórico de USD 1.983 millones en abril, multiplicando casi por tres el ingreso de divisas en comparación con el promedio de los últimos doce meses (USD 832 millones).

El superávit de ficción y la trampa del federalismo vial

El fenomenal aumento de los combustibles en la gestión de la Libertad Avanza desnuda la matriz distributiva de la "motosierra". Afirmar con orgullo macroeconómico que las cuentas públicas cierran en verde mientras se ejecuta un desfalco legal a la Dirección Nacional de Vialidad es, llanamente, una simulación contable.

Los impuestos a los combustibles tienen una asignación específica por ley para infraestructura vial e hídrica. Retener $0,9 billones de pesos de los $1,8 billones que debieron girarse a Vialidad Nacional no es ahorrar: es dejar que las rutas nacionales se destruyan, encareciendo el transporte de carga y aumentando el riesgo vial de los trabajadores.

El Gobierno utiliza el surtidor como una caja recaudadora directa de un impuesto que subió 230% en términos reales, asfixiando la obra pública para exhibir un superávit primario de laboratorio.

Mientras los hogares absorben un gasto extra mensual de $38.874 para poder usar el auto, el entramado productivo pierde competitividad logística internacional.

Se festeja el ingreso de divisas de Vaca Muerta en el Banco Central, pero en la vida real de las estaciones de servicio, la soberanía energética se paga a precio de usura internacional.

Presión fiscal récord y el desplome del consumo

De acuerdo con el informe técnico, el precio de la nafta subió un 59,5% en términos reales desde el recambio institucional. Si se aislara el impacto de la brutal carga impositiva dictada por el Poder Ejecutivo, el incremento real hubiese sido del 41%.

El peso de los impuestos sobre el precio final que abona el usuario en el surtidor se duplicó en tiempo récord: saltó del 8,89% en noviembre de 2023 al 18,54% en mayo de 2026.

Este torniquete fiscal provocó que el costo acumulado extra para los conductores argentinos en los últimos tres meses del conflicto escale a los $116.600.

Como era previsible, el bolsillo dictó sentencia en los surtidores. El consumo de combustible consolidó una tendencia marcadamente descendente debido a la pérdida de poder adquisitivo.

Durante el primer cuatrimestre, la venta de nafta súper experimentó una caída del 1,8% respecto al mismo período de 2025, una contracción que se profundiza hasta el 4,3% si se realiza la comparación con los niveles de consumo del año 2023.

El mapa de la región: El espejo de los vecinos en mayo

A pesar del impacto de los fogonazos impositivos locales, un relevamiento paralelo de la consultora Montamat & Asociados indicó que la nafta súper en la Argentina se mantuvo en mayo (promediando USD 1,54) por debajo de los valores de Uruguay (USD 2,20), Chile (USD 1,78) y Perú (USD 1,75), quedando únicamente por encima de Brasil, que registró USD 1,34.

La historia cambia drásticamente cuando se analiza el mapa del gasoil: en ese rubro, Argentina lideró la región con un costo de USD 1,63 por litro, superando los surtidores de Brasil (USD 1,45) y Uruguay (USD 1,44), y solo manteniéndose por debajo de las economías netamente importadoras como Chile (USD 1,72) y Perú (USD 1,93).

Las claves del tarifazo en los surtidores