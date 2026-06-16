El PRO arrincona a Adorni por sus millones en cripto y le exige que "explique lo inexplicable"

El legislador exigió su inmediata interpelación en el Congreso de la Nación para que responda por su presente y pasado económico, luego de que Adorni intentara justificar su patrimonio alegando haber ganado dinero con criptomonedas.

Sin embargo, en una jugada de pura estrategia política, González tomó distancia de una eventual moción de censura, argumentando que removerlo es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y que el presidente Javier Milei debería resolver el conflicto pidiéndole la renuncia, tal como hizo en su momento con sus anteriores coordinadores, Nicolás Posse y Guillermo Francos.

El reclamo del PRO que comanda Álvaro González apunta directo a la responsabilidad institucional del jefe de Gabinete frente al Parlamento.

El diputado porteño fue tajante al exigir que el funcionario comparezca ante los legisladores bajo la figura de la interpelación: "Yo pretendo que Adorni venga al Congreso en su calidad de interpelado y explique lo que hasta ahora parece inexplicable".

El legislador ironizó sobre la última visita del coordinador de ministros a la Cámara baja, recordando que en aquella oportunidad concurrió escoltado por un numeroso equipo técnico y respondía las preguntas solo después de consultar minuciosamente con sus asesores.

"Ahora, como le van a preguntar sobre su vida, sobre su pasado económico y su presente económico, no va a necesitar a nadie, puede responderlo directamente", fustigó González.

El malestar del bloque aliado con el historial del vocero convertido en jefe de Gabinete es profundo. Para el diputado del partido amarillo, el Parlamento ya fue escenario de maniobras evasivas por parte del funcionario:

"Nosotros institucionalmente ya tuvimos a Adorni en el Congreso y nos mintió en la cara. Lejos de echar luz sobre lo que pasó, lo que ha hecho es echar más sombra".

En ese sentido, consideró que la presentación que el ministro tiene prevista ante el Senado no alcanzará para descomprimir la crisis patrimonial, lanzando un dardo directo al corazón del relato oficialista: "El problema está claro: no puede exhibir [su declaración jurada] después de haber estado dos años y medio diciéndonos a todos que éramos unas lauchas".

El juego de la soga entre el aliado incómodo y la caja del Ejecutivo

La embestida de Álvaro González contra Manuel Adorni expone la delicada arquitectura de supervivencia que ensaya el PRO frente a la administración anarcocapitalista.

Al negarse a impulsar una moción de censura bajo el pragmático argumento de evitar ser tildados de "funcionales al kirchnerismo", el partido amarillo desnuda su mayor trauma político: quedar pegado al peronismo duro en el tablero de votaciones.

Sin embargo, la virulencia del ataque discursivo demuestra que el PRO no está dispuesto a regalarle un cheque en blanco a un Gobierno que erosiona diariamente sus propias banderas históricas de transparencia institucional.

Exigir la renuncia de Adorni trazando un paralelismo con las caídas de Nicolás Posse y Guillermo Francos es un recordatorio sutil de que Milei encabeza una gestión de altísima volatilidad en su riñón más íntimo.

Al ventilar el viejo consejo de Mauricio Macri sobre la necesidad de colocar un articulador técnico y no un mero militante de redes en la Jefatura de Gabinete, el PRO busca desgastar la figura de Adorni para ganar centralidad en las decisiones del Estado, recordándole a la Casa Rosada que el verdadero poder de gestión sigue dependiendo de la experiencia que ellos pueden proveer en el Congreso.

La trampa de la moción de censura y el fantasma del desacato

A pesar de la dureza de sus términos, González aclaró detalladamente por qué rechaza activar los mecanismos parlamentarios de destitución previstos por la Constitución Nacional.

Para el legislador, la moción de censura es una herramienta inconducente en la práctica debido a la lógica de confrontación que domina la escena nacional.

Además del costo político de compartir agenda con la oposición dura, el diputado advirtió que un jefe de Gabinete censurado por ambas cámaras ingresaría automáticamente en un “estado vegetativo” institucional:

“Explicame qué inversión va a poder traer, con qué banco internacional se va a poder sentar, qué instrucción le va a dar a un ministro si ya está censurado por todo el arco político”.

A esto se suma la fuerte sospecha de que la Casa Rosada optaría por ignorar de forma fáctica cualquier resolución adversa emanada del Poder Legislativo.

Como antecedente inmediato de esta conducta de desacato institucional, González rememoró el comportamiento del jefe de Estado frente al financiamiento educativo y planteó sus dudas: si el presidente Javier Milei ya decidió no cumplir con la ley universitaria en el pasado, no existen garantías de que acate una moción de censura del Congreso.

“No sé si vetarlo. No instrumentarlo sería”, precisó respecto a las estrategias de elusión que ensayaría el Poder Ejecutivo. Por ello, insistió en que la vía más limpia es el desplazamiento directo: “O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el presidente. No es ciencia oculta”.

El tablero interno del "bloque amarillo"

Las declaraciones de González sacudieron las aguas internas del PRO, obligando al legislador a aclarar el alcance institucional de sus palabras.

Respecto de la postura oficial que adoptará la bancada frente al escándalo del jefe de Gabinete, el diputado porteño precisó que habló estrictamente a título personal, debido a que la reunión formal del bloque de Diputados del PRO está pautada para el próximo jueves.

"Yo te estoy adelantando lo que le voy a decir a mis compañeros del bloque", anticipó, ratificando que su posición indeclinable será presionar para que la crisis de Adorni se resuelva dentro del propio organigrama del Poder Ejecutivo, evitando que el Congreso cargue con las esquirlas de un conflicto patrimonial que pertenece por entero a las filas de la Libertad Avanza.

Las claves de la pulseada por el patrimonio de Adorni