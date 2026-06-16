El curro cripto de Adorni y el caso $LIBRA: la escandalosa estafa millonaria se convierte en la ruta del dinero de Milei

Mientras el PRO acorrala al jefe de Gabinete en el Congreso exigiendo explicaciones por su patrimonio, una investigación judicial exclusiva destapó la conexión secreta de Manuel Adorni con el escandaloso caso $LIBRA, una estafa monumental con criptomonedas de talla internacional.

La ruta del dinero digital conecta una reunión clave en Balcarce 50 con un magnate norteamericano, cuevas financieras porteñas, un jubilado utilizado como testaferro y un abogado penalista compartido para tapar los secretos.

La "sincronicidad cósmica" es total: Adorni declaró tener exactamente la misma cifra en criptoactivos que la que se repartió en la maniobra fraudulenta. ¿El fin de los privilegios o el nacimiento de la banda del pendrive?

La trama que hace temblar las oficinas de Balcarce 50 se originó el 30 de enero de 2025. Ese día, el magnate norteamericano Hayden Davis ingresó a la Casa Rosada para mantener un encuentro reservado con el presidente Javier Milei y su fiel escudero y vocero, Manuel Adorni.

Inmediatamente después de tomar ese "cafecito" oficial, el empresario misterioso soltó una enorme masa de dinero: una transferencia de medio millón de dólares limpios que, tras pasar por el filtro de oscuras cuevas financieras porteñas que cobraron sus respectivas mordidas, alcanzó la cifra total de u$s 507.500.

La bomba estalló cuando la justicia comenzó a auditar las billeteras virtuales del caso $LIBRA y se topó con la reciente declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete. Adorni reconoció de puño y letra poseer exactamente 500.000 dólares en criptoactivos.

El monto encaja con precisión milimétrica con el botín remanente del fraude internacional, una coincidencia económica grosera que ni el militante oficialista más radicalizado de las redes sociales logra digerir.

30/01/2025: Cumbre en Casa Rosada entre Hayden Davis, Javier Milei y Manuel Adorni. El Botín: Transferencia de u$s 507.500 operada a través de cuevas financieras de la City. Lavado de Activos: División de fondos a través de intermediarios para limpiar el dinero sucio. DDJJ de Adorni: El funcionario declara poseer exactamente u$s 500.000 en criptoactivos. Vínculo Legal: Los principales implicados comparten al mismo abogado penalista de la política.

La hipocresía del león que se devora sus propias banderas

No hay manual de comunicación política que pueda salvar a Manuel Adorni de este laberinto de codicia digital. El funcionario que edificó su carrera insultando diariamente a los trabajadores del Estado, tratándolos de "lauchas" y prometiendo dinamitar los retornos de la política, hoy se encuentra atrapado en la matriz más rancia de la corrupción corporativa: la de los bolsos cambiados por pendrives.

El caso $LIBRA no es un error de cálculo privado; es una ventana hacia la verdadera trampa de la Libertad Avanza. Mientras le piden un sacrificio sobrehumano a la sociedad y le recortan el rancho a las propias Fuerzas Armadas, en el despacho de Jefatura de Gabinete se habrían blindado fortunas con el léxico moderno de las criptomonedas para simular un éxito financiero que en realidad huele a coima.

Utilizar la estructura de la Casa Rosada para tejer pactos con magnates extranjeros y valerse de la vulnerabilidad de un jubilado para triangular activos demuestra que la supuesta "superioridad estética y moral" del oficialismo era solo un eslogan de campaña para encubrir a un grupo de gatitos mimosos desesperados por rascar la olla del Estado.

La ruta del lavado: Del operador todoterreno al jubilado rampa

De acuerdo con los avances de la investigación judicial, la mitad del dinero proveniente de la maniobra de Hayden Davis terminó de forma mágica en las arcas de Camilo Blanco, reconocido operador de confianza del lobista Mauricio Novelli.

Sin embargo, la maniobra más perversa para intentar limpiar los activos a cuatro manos consistió en desviar la otra mitad del botín hacia la cuenta de Orlando Mellino, un anciano jubilado que funcionó como la rampa perfecta para mover los fondos y ocultar los verdaderos nombres de la operación.

El entramado se volvió aún más oscuro al descubrirse la conexión con Diego Mellino, hijo directo del prestanombres utilizado en la triangulación. Para sorpresa de nadie en el barro de la política local, ambos sujetos investigados por la justicia terminaron contratando al mismo defensor: el abogado penalista Matías Ledesma.

Para los investigadores del caso, esta defensa compartida busca sellar un pacto de silencio, intentando sostener el relato de transparencia gubernamental mientras se esconde que una caja de ahorro familiar habría sido facilitada para recepcionar los supuestos sobornos del jefe de ministros.

Las claves del fraude digital que salpica al Gobierno