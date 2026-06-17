La mano sucia de Lule Menem y Karina Milei: Diego Vartabedian, el oscuro cajero que saquea PAMI y ANSES

Diego Manuel Vartabedian se consolidó como el indiscutido titiritero sobre la ingeniería territorial oficialista. El tipo dejó clarísimo que maneja los hilos más pesados dentro de la banda política de Eduardo "Lule" Menem. Este oscuro personaje opera lejos de las cámaras pero respira muy cerca del presupuesto público.

Resulta ser que este autoproclamado león es actualmente legislador porteño por La Libertad Avanza, jefe en una comisión clave y mano derecha de Lule Menem, con acceso directo a Karina Milei. Semejante doble rol institucional le otorga ese volumen perfecto para sentarse a apretar gobernadores sin transpirar. Así negocia de igual a igual mientras vende un falso discurso anticasta.

Pero su verdadero choreo lo ejerce entre oscuras sombras del interior profundo en Argentina. Allí lidera una purga silenciosa contra sellos provinciales garantizando el desembarco masivo de militancia pura. Estos aplaudidores a sueldo terminan atornillados sobre estratégicas ventanillas de ANSES y el PAMI.

La caja fuerte libertaria

Junto al brillantemente malvado apoderado legal Santiago Viola, Diego Vartabedian ejecuta amputaciones quirúrgicas sin ningún escrúpulo. Ambos sicarios políticos de Lule y la cocinera se encargan de desplazar brutalmente a viejos aliados originales cuando estos deciden volverse díscolos. Su único objetivo final resulta asegurar que cada junta electoral de LLA responda con obediencia ciega hacia Karina Milei.

Estamos frente al cerebro operativo detrás del "menemismo 2.0", asfixiando política y financieramente a segundas líneas. Estos leones desbocados saquean la estructura del gobierno nacional repartiendo cargos VIP pagados con nuestros impuestos. Colonizaron las codiciadas unidades de gestión local (UGL) utilizando punteros de poca monta disfrazados de gerentes modernos.

Semejante bomba terminó de explotar tras filtrarse chats radioactivos dejándolo con los dedos totalmente pegados. Diego Vartabedian quedó expuesto un grosero desvío sobre fondos pertenecientes a nuestros abuelos para bancar movidas proselitistas. Este chanchullo salpicó directamente la boleta electoral encabezada por el entonces candidato estrella Manuel Adorni, hoy devenido en "el hombre meme".

Quién es el monje del monje de la cocinera

Diego Manuel Vartabedian nació en CABA, tiene 53 años, es abogado y registra una escasa actividad vinculada a servicios jurídicos. Antes de su irrupción nacional con La Libertad Avanza, ya aparecía en la Legislatura bonaerense: entre el 10 de diciembre de 2017 y el 9 de diciembre de 2021 se desempeñó como secretario privado del diputado provincial Marcos Di Palma.

En 2024 fue designado Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA, bajo el esquema político de Karina Milei, y también ocupó un lugar en el directorio de Nación Seguros de Retiro.

En 2025 fue candidato a legislador porteño por la lista de Manuel "Meme" Adorni, ingresó a la Legislatura de CABA y también fue designado interventor partidario de LLA en San Luis.