Guerra de hermanos: el impactante guiño de Javier Milei a Santiago Caputo que enfureció a Karina

El denominado "triángulo de hierro" del oficialismo sufrió su fisura más expuesta y traumática desde el desembarco libertario en el poder de Argentina.

El presidente Javier Milei tomó la determinación política de sumarse como orador estrella al próximo foro de la Fundación Faro, el búnker de adoctrinamiento ideológico diseñado por el asesor estrella Santiago Caputo y el escritor Agustín Laje.

La actividad, lejos de ser un mero compromiso académico, operó como una contundente desautorización hacia la figura de Karina Milei. El mandatario eligió blindar a su estratega comunicacional en detrimento de su propia familia.

La furia de la secretaria general de la Presidencia se había materializado semanas atrás mediante una orden directa dirigida a las oficinas de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo registral bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques.

Detectando una oportunidad dorada para golpear la estructura de financiamiento del "caputismo", Karina mandó a escarbar en los balances de la entidad privada. La fundación pasó de un patrimonio de 12 millones a casi 4.400 millones de pesos en un año.

El misterio de los 5 millones de dólares en negro

Los números declarados por la organización encendieron las alarmas de los peritos contables de la oposición y del propio riñón karinista. La entidad, que originalmente operaba bajo el nombre de Fundación Valorar con fines benéficos, declaró ingresos cercanos a los 5.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares).

“El 99% correspondió a donaciones y talleres, sin especificar la identidad de los aportantes”, revela la documentación oficial de las auditorías estatales. Los fondos sospechosos se canalizaron a inversiones financieras en lugar de gastos operativos.

Ante la intimación de la IGJ para presentar el "Anexo XIII" —una declaración obligatoria sobre el origen ilícito de fondos cuando se superan los 40 salarios mínimos—, las segundas líneas de la fundación, timoneadas por Francisco Caputo (hermano de Santiago), tuvieron que entregar un listado de aportantes que el Gobierno mantiene guardado bajo estricto secreto.

La respuesta de Milei ante el cerco de su hermana fue implacable: agendarse para el martes 23 de junio a las 19:30 en lo que la militancia bautizó como "¡El evento liberal del año!". El Presidente pisoteó la estrategia de "El Jefe".

Pauta millonaria en redes y la sombra de Kast

La jornada del próximo martes promete una fuerte sobreactuación del dogma libertario con la presencia de David Friedman (hijo del célebre Milton Friedman) y el prócer de la tribuna oficial, Alberto Benegas Lynch (h), bajo la moderación del economista Martín Krause.

La puesta en escena se completará con la disertación del mandatario. No es el primer guiño de Milei hacia este sector: a finales de 2025, ya se había fotografiado en la sede de la fundación celebrando el triunfo electoral del pinochetista José Antonio Kast en Chile. “Sudamérica ha empezado a girar lejos de la calamidad del socialismo”, había arengado entonces.

El poder de fuego de la Fundación Faro excede la retórica de los salones de Puerto Madero. Una investigación de mercado reveló que su brazo digital, la cuenta Ratio Oficial, se consolidó como la segunda estructura con mayor nivel de inversión en publicidad política en las plataformas de Meta, siendo superada únicamente por la Jefatura de Gabinete.

“Destinaron más de 1.079 millones de pesos a más de 15.000 anuncios en Facebook e Instagram”, detallaron los informes de transparencia digital. La caja negra de la propaganda libertaria goza de total impunidad presidencial.

Las claves de la ruptura por la Fundación Faro