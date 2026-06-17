La desmesura de la agresión militar en Medio Oriente ha dejado al descubierto una estrategia gubernamental que prescinde de cualquier límite ético o legal.

Las acciones del Estado de Israel, analizadas desde su estricta dimensión político-militar y desvinculadas de la identidad religiosa tradicional del pueblo judío, exponen una política de ocupación y castigo colectivo que desestabiliza a toda la región.

La ofensiva actual ha transformado el territorio en un escenario de asfixia sistemática para millones de civiles. La campaña en curso no solo se libra en los frentes de combate, sino también en el terreno de la información.

La destrucción en el sur de Líbano sumó una nueva página trágica con el asesinato en directo de un periodista mientras transmitía el impacto de los bombardeos.

Esta agresión contra la prensa no es un hecho aislado, sino una táctica sistemática de silenciamiento para bloquear el flujo de imágenes que documentan el nivel de devastación en los centros urbanos.

El bloqueo informativo es la herramienta indispensable para garantizar la impunidad en el terreno.

🇱🇧🇮🇱 Asesinato en vivo de un periodista en Líbano



Un periodista fue asesinado en directo mientras transmitía las destrucciones causadas por Israel en el sur de Líbano.



Lo mataron mientras cumplía su trabajo: mostrarle al mundo la barbarie que está ocurriendo.



Israel no solo… pic.twitter.com/oLSdWYWDt5 — Palestina En Español 🎒 (@PalestinaVence) June 16, 2026

La sistemática demolición de la subsistencia civil

El despliegue bélico en el terreno se traduce en una vulneración coordinada de los derechos humanos fundamentales. Las incursiones armadas y los bombardeos masivos devastan de forma premeditada la infraestructura básica para la vida humana.

Hospitales, universidades, escuelas y centros de fe son reducidos a escombros bajo la justificación de la neutralización de amenazas. Las fuerzas de ocupación implementan castigos colectivos mediante el corte de suministros de agua potable y energía eléctrica.

A la par de los ataques con armamento pesado y el uso denunciado de sustancias químicas prohibidas como el fósforo blanco, la colonización silenciosa devora la geografía de Cisjordania.

Las viviendas familiares son demolidas con explosivos para ceder esos espacios a los colonos radicalizados, mientras las cosechas y animales de subsistencia de los campesinos árabes son arrasados de manera sistemática.

“La política de tierra arrasada busca forzar el desplazamiento forzoso y la asfixia económica”, precisan desde los comités de asistencia humanitaria. El cerco militar impide la movilidad y el desarrollo básico.

La complicidad de la diplomacia occidental

El sostenimiento de este aparato de agresión constante devela la profunda hipocresía que anida en el denominado "mundo libre".

Las resoluciones emanadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son sistemáticamente archivadas o ignoradas por las autoridades de ocupación, llegando al extremo de registrarse ataques directos contra el propio personal de asistencia humanitaria y periodistas que intentan documentar las masacres en el frente.

La comunidad internacional consiente y aprueba los atropellos mediante el veto diplomático.

La paradoja más flagrante reside en el financiamiento económico y militar que los Estados Unidos y la Unión Europea garantizan al agresor bajo la gastada consigna del derecho a la legítima defensa.

Este alineamiento geopolítico convierte a las capitales occidentales en partícipes necesarias de la limpieza étnica en curso. “Las potencias civilizadas tienen las manos manchadas con la sangre de las víctimas civiles”, apuntan los reclamos de las movilizaciones globales que exigen el fin de las hostilidades. El arsenal bélico experimental utiliza a las poblaciones locales como banco de pruebas.

El negocio clandestino del despojo territorial

Mientras la atención pública se concentra en las detonaciones, los mecanismos de colonización siguen activos a nivel global. Activistas de la organización JAZA UK expusieron pruebas contundentes durante un evento inmobiliario cerrado en Londres, donde empresas promotoras ofrecían activamente propiedades ubicadas en asentamientos declarados ilegales por la legislación internacional y del propio Reino Unido.

A pesar de las desmentidas de las entidades de representación comunitaria locales, los catálogos demostraron la comercialización de parcelas en territorio palestino ocupado. La apropiación de tierras se promociona como una oportunidad de inversión en las capitales occidentales.

La crisis humanitaria en la Franja de Gaza alcanzó niveles de degradación extrema debido al estricto bloqueo de las fronteras terrestres. Las agencias internacionales de la ONU y los fallos de la Corte Internacional de Justicia han advertido de manera reiterada sobre las consecuencias del racionamiento de agua, combustible y alimentos básicos.

Las imágenes de civiles cubiertos de polvo buscando desesperadamente sacos de harina entre los escombros contrastan con los anuncios oficiales sobre supuestos corredores de ayuda. El hambre se consolida como una estrategia de presión sobre la población civil confinada.

La doble vara internacional y las redes de interferencia

La disparidad en la reacción de las potencias globales frente a esta crisis ha fracturado la credibilidad del orden internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resumió esta contradicción geopolítica con una fuerte crítica hacia el rol de la OTAN y el bloque occidental:

"Si Rusia hubiera hecho solo el 10% de lo que Israel está haciendo en Gaza, las tropas occidentales estarían a las puertas de Moscú". La percepción de un estándar selectivo para la aplicación de los derechos humanos ha debilitado el peso de las resoluciones de los organismos multilaterales.

En paralelo, el alcance de la infraestructura de seguridad israelí se extiende hacia el plano cibernético. Investigaciones internacionales han expuesto a firmas de inteligencia digital dedicadas a la manipulación electoral, la creación de redes de cuentas falsas y campañas de desprestigio contra dirigentes políticos críticos de la ocupación en países como Francia, Escocia, Colombia y Estados Unidos. La estrategia busca neutralizar la disidencia política a escala global.

En el plano local, el alineamiento incondicional del presidente argentino Javier Milei con esta agenda ha generado fuertes críticas internas. Al justificar su postura bajo premisas de "prosperidad económica y espiritual vinculada a los valores judeocristianos", el mandatario vinculó la política exterior del país a los intereses estratégicos de una potencia extranjera.

La subordinación geopolítica compromete la neutralidad histórica de la diplomacia argentina.

Las claves de la crisis en Medio Oriente