Política | 17 Jun
Gestión estratégica para el desarrollo local
Alak toma las riendas: avanza el histórico acuerdo con China para salvar la producción regional
13:12 |En esta nota vas a enterarte cómo el intendente de La Plata se puso al hombro la defensa del cordón frutihortícola ante la desidia nacional. Te contamos los detalles de la cumbre con el embajador asiático para construir una mega planta de frío. ¿Se consolida la industrialización definitiva de la cosecha platense para terminar con el derroche de alimentos?
Mientras el gobierno nacional le da la espalda a los productores y paraliza la obra pública en todo el país, en la capital bonaerense la gestión no se detiene. El intendente Julio Alak demostró fuertes reflejos políticos al concretar una reunión clave con el embajador de la República Popular China, Wang Wei . El objetivo de este encuentro de alto nivel es conformar una mesa de trabajo sólida para promover la actividad productiva y traer inversiones reales a nuestra región.
La cumbre diplomática apunta directamente a potenciar el corazón agropecuario de la ciudad. El jefe comunal busca multiplicar el agregado de valor en el inmenso cordón frutihortícola platense, reconocido unánimemente como el mayor y más importante de la geografía argentina. La misión principal de esta audaz política de Estado es frenar una sangría que duele: lograr rescatar y comercializar las más de 10 mil toneladas de hortalizas que hoy se desperdician cada año.
Infraestructura de primer nivel
Entre los proyectos más ambiciosos que el municipio puso sobre la mesa para captar el financiamiento asiático, se destaca la inminente construcción de una imponente planta de frío. Semejante obra de infraestructura le cambiaría la vida a los quinteros para siempre. Permitirá conservar los delicados productos de la tierra, ampliar drásticamente los tiempos de comercialización y valorizar los cultivos mediante novedosas utilizaciones industriales.
Toda esta agenda de vinculación internacional demuestra que hay otra forma de administrar los recursos del Estado. Lejos del show mediático y los recortes salvajes que se festejan en los pasillos de Balcarce 50, el municipio platense teje puentes directos con las potencias del mundo. El foco está puesto en fortalecer la cooperación mutua, cuidar el trabajo local y generar soluciones de fondo para que la economía regional vuelva a despegar.
Lo que tenés que saber sobre la cumbre productiva
- Julio Alak lideró un encuentro estratégico con el embajador chino Wang Wei para atraer inversiones urgentes al sector agropecuario platense.
- La gestión local impulsa la construcción de una histórica planta de frío para ponerle fin al desperdicio de 10 mil toneladas anuales de alimentos.
- Mientras el gobierno nacional recorta fondos, el municipio teje alianzas internacionales clave para industrializar y proteger a los productores de la región.